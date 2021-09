Sainz appelle Sotchi “définitivement mon meilleur week-end pour Ferrari” · .

Carlos Sainz Jnr a déclaré que son troisième podium en tant que pilote Ferrari à Sotchi était le produit de son meilleur week-end avec l’équipe jusqu’à présent.

Il s’est qualifié sur la première ligne de la grille et a dépassé Lando Norris pour la tête au départ. Mais le pilote McLaren a plus tard trouvé un moyen de le contourner, et après que Sainz se soit opposé, son équipe lui a d’abord dit qu’il était au mieux sur la bonne voie pour la cinquième place.

« Cela a été un peu une surprise, évidemment, car après avoir mené la course, vous êtes au moins sûr d’être dans la lutte pour le podium », a admis Sainz.

« Je ne savais pas exactement où étaient les autres à ce moment-là sur la piste. Je savais que j’avais fait l’arrêt au stand et je savais que personne ne me surprendrait, donc le rythme était correct. Peut-être que nos simulations suggéraient que parce que tout le monde allait au milieu à la fin, nous allions être une proie facile pour eux et nous allions très probablement terminer P5.

« Mais à ce moment-là, j’étais coincé dans le trafic avec le pneu dur, je pense que j’étais coincé derrière Bottas et j’étais coincé derrière Gasly. Ensuite, une fois que j’ai réussi à passer, je pouvais essentiellement suivre mon propre rythme. »

Sainz était troisième lorsque la pluie a commencé à tomber à la fin de la course, mais a regagné la position après avoir passé des stands pour des pneus intermédiaires.

“J’ai un peu augmenté le rythme, nous avons réussi à trouver un rythme décent pour être P3 et nous étions sur la bonne voie pour P3 jusqu’à ce que la pluie tombe, puis c’était le chaos et le désordre”, a-t-il déclaré. “Au final, ça allait être un peu mieux que P5 et je suis content que nous ayons réussi à récupérer un peu de là.”

Sainz a contenu le Norris plus rapide aussi longtemps qu’il le pouvait Sainz était satisfait de sa performance après avoir terminé derrière les prétendants au championnat Lewis Hamilton et Max Verstappen.

“C’est mon meilleur week-end avec Ferrari, sans aucun doute”, a-t-il déclaré. «Je pense que j’ai réussi à organiser un week-end très solide depuis les essais, en particulier jusqu’à, évidemment, la Q3. Et puis un bon départ et une bonne gestion du rythme dans des conditions très piégeuses.

« Alors je ne vais pas mentir, je suis fier du week-end. Je pense que l’équipe a également fait du très bon travail avec les arrêts aux stands, en passant sur un pneu tendre au bon moment. [in qualifying], passer au pneu moyen au bon moment [in the race] puis mettre l’inter pneu au bon moment. Donc dans l’ensemble, je pense que ça a été mon week-end le plus fort chez Ferrari.

Cependant, il a admis qu’il n’était pas entièrement heureux de terminer sur la dernière marche du podium après avoir mené les premières étapes.

« Je ne sais pas si c’était parfait, c’est parfois un mot très fort. Il y a toujours des choses, quand on regarde en arrière, que l’on peut améliorer, donc parfait n’est pas le bon mot. Mais mon week-end le plus complet, disons-le comme ça, oui ça l’est.

« De toute évidence, terminer P3 après avoir mené une course, ça n’a pas aussi bon goût. Ce dont nous avons besoin, c’est de continuer à travailler en équipe pour nous assurer que la prochaine fois que je suis en position de leader d’une course, nous la faisons tenir et nous gagnons la course et nous ne souffrons pas autant que nous avons souffert avec le graining, et nous étions aussi vulnérables dans les lignes droites et tout ça. Assurez-vous que nous continuons à nous améliorer en tant qu’équipe pour que cela reste la prochaine fois. »

