Sainz & Bottas sous enquête pour conduite trop lente en Q2 · .

Les commissaires sportifs du Grand Prix d’Autriche enquêtent sur deux autres pilotes au sujet de l’incident de la Q2 qui a conduit à l’arrestation de Fernando Alonso par Sebastian Vettel.

Alors que Vettel faisait déjà l’objet d’une enquête, la conduite de Valtteri Bottas et Carlos Sainz Jnr est désormais également à l’étude. Les deux ont été sommés par les commissaires sportifs pour “conduite inutilement lente à l’entrée du virage neuf et du virage dix” avant l’incident alors que les pilotes entamaient leurs derniers tours en Q2.

Les pilotes ont été avertis samedi matin que les commissaires seraient particulièrement attentifs aux pilotes qui ralentiraient dans les deux derniers virages du Red Bull Ring.

Alonso n’a pas pu boucler son tour et s’est qualifié 14e. Vettel n’a pas réussi à démarrer sa dernière manche avant la chute du drapeau à damier, mais a tout de même atteint la Q3 et a pris la huitième place sur la grille. Sainz a également abandonné en Q2 et s’est qualifié 11e, tandis que Bottas a terminé cinquième sur la grille.

Bottas et Sainz ont peut-être contribué indirectement à l’incident. Alonso a rattrapé Vettel à la fin de son tour lancé dans la séance et a été retardé. Vettel avait été dépassé par Bottas, qui a ensuite ralenti alors qu’il rattrapait une file d’autres pilotes. Bottas avait Perez et Vettel entre lui et Alonso lorsqu’il a commencé sa dernière manche en Q2.

Sainz avait une longueur d’avance sur le trio à l’époque. Il a rattrapé Max Verstappen à l’approche du virage neuf et a reculé, tandis que d’autres, dont Lance Stroll et Daniel Ricciardo, attendaient derrière lui.

