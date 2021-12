Sainz : Cela pourrait être une bataille très serrée à Djeddah

Alors que la Formule 1 se dirige vers un autre nouveau site ce week-end, Carlos Sainz pense que le Grand Prix d’Arabie saoudite va mélanger le champ, le pilote Ferrari s’attend à une bataille très serrée.

Les résultats du précédent Grand Prix au Qatar sont la preuve des prétentions de l’Espagnol, puisque Ferrari – en alternance avec McLaren sur le statut de meilleur du reste derrière Mercedes et Red Bull – a été dépassé par des gens comme Alpine, avec Fernando Alonso remportant un célèbre premier podium après son retour, son coéquipier Esteban Ocon prenant la cinquième place et Lance Stroll d’Aston Martin terminant sixième.

Ferrari a cependant dû se contenter des septième et huitième respectivement pour Sainz et Charles Leclerc.

Interrogé par Motorsport, sur ses prédictions pour le nouvel ajout au calendrier F1, dont le tracé favorisera vraisemblablement Mercedes, Sainz a déclaré : « Les dernières pistes, c’est un peu inconnu.

« De toute évidence à Djeddah, nous n’avons aucune idée de ce que nous allons y trouver », a-t-il admis, tout en décrivant les caractéristiques du nouveau circuit urbain autour de la ville côtière, Jeddah.

« Cela ressemble à un circuit à très grande vitesse, et nous avons vu dans un circuit à grande vitesse qu’avec des voitures comme Alpine, McLaren et AlphaTauri, tout d’un coup, le champ se compresse beaucoup lorsqu’il s’agit d’un circuit à grande vitesse.

« Cela pourrait donc être une bataille très serrée à Djeddah », a prédit le joueur de 27 ans.

Abu Dhabi va également mélanger les choses

Sainz a ensuite continué à discuter de la finale de la saison à Abu Dhabi, où des changements ont été appliqués à son circuit de Yas Marina pour y améliorer le spectacle de course.

« Ensuite, à Abu Dhabi, avec les nouveaux changements qu’ils ont apportés à la piste également, cela ressemble à une piste à plus grande vitesse qu’avant », a souligné Sainz.

«Il y a moins de chicanes et plus de nature à grande vitesse, et cela pourrait également rassembler tout le milieu de terrain.

« Ce sera donc quelques courses très, très difficiles », estime Sainz. « Mais si nous continuons à travailler comme nous le sommes, à travailler en équipe, je pense que nous pouvons être sûrs que nous continuerons à rapporter des points et à livrer comme nous essayons de le faire. »

La troisième place des Constructeurs est loin d’être assurée

Bien que Ferrari ait désormais 39,5 points d’avance sur McLaren, troisième au classement des constructeurs, l’Espagnol est catégorique sur le fait que la position de l’équipe n’est pas encore assurée.

« Évidemment, le championnat n’est pas encore terminé, il reste deux courses à disputer et nous nous concentrons vraiment sur le fait d’essayer d’être les meilleurs lors des deux dernières », a-t-il déclaré.

« Mais si je regarde où nous en étions l’an dernier, sixième, avec peu de points au championnat, je pense que nous avons fait le maximum avec la réglementation actuelle, et le fait que la plupart de la voiture avait également des opportunités de développement très limitées car bien », a expliqué le coureur né à Madrid.

« Dans l’ensemble, je pense que l’équipe a fait de gros progrès avec ce qu’il était possible de faire.

« Pour cela, je suis si heureux parce que la troisième position est un excellent résultat pour les efforts », a conclu Sainz.

Sainz, pour sa première saison en Rouge, s’est bien intégré à ce qui est considéré comme « l’équipe de Charles Leclerc », et a dirigé la clôture monégasque toute la saison.

Il a trois podiums à son actif cette saison et est actuellement septième au classement des pilotes de F1, à seulement 6,5 points de son coéquipier très apprécié, Leclerc, qui est sixième.

C’est parti pour l’avant-dernière manche de la saison 2021 #F1 🏎 Êtes-vous prêt, #Tifosi ? Assurez-vous de suivre nos chaînes @ScuderiaFerrari pour toute l’action à l’intérieur 📱 Cover Art de Stefano Zanchi ➡️ https://t.co/pQ0cRjW1m4#essereFerrari 🔴 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/qrETKpIHEL – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 1er décembre 2021