Sainz : C’était l’une de mes meilleures courses cette saison

Carlos Sainz a connu un solide GP de Mexico en 2021, alors qu’il a surqualifié son coéquipier très bien noté, puis a terminé sixième dans ce qu’il a appelé l’une de ses meilleures courses cette saison.

Sainz a été désavantagé par le chaos du premier tour, car il a perdu des places en essayant d’éviter le contact, s’est retrouvé derrière Charles Leclerc et estime qu’il n’a pas eu de chance à cet égard.

L’Espagnol a reflété sa course dans le communiqué de presse de Ferrari et a déclaré : « C’était l’une de mes meilleures courses cette saison en termes de rythme, car j’ai été très rapide pendant tout le week-end et aussi dans la course avec des pneus Medium et Hard.

« Commencer du côté sale était, comme prévu, très difficile et ensuite j’ai eu de la malchance avec l’accident devant moi, car j’ai dû claquer sur les freins pour éviter Bottas puis Ricciardo avec un aileron avant cassé, perdant quelques positions, » a révélé Sainz.

« J’ai pu reprendre immédiatement la position de Giovinazzi au redémarrage et ensuite mon rythme était toujours solide. »

Sainz a expliqué la justification de l’échange que son équipe a ordonné dans la dernière étape de la course pour tenter d’atteindre la quatrième place.

« Nous avons fait de très bons arrêts aux stands avec les deux voitures et dans la dernière partie de la course, j’avais plus de rythme que Charles, donc je pense que c’était le bon choix pour changer de position et ne pas prendre de risques inutiles », a expliqué le joueur de 27 ans. .

« Si nous nous étions affrontés, l’opportunité de rattraper Gasly aurait été encore plus difficile. À la fin de la course, nous avons à nouveau échangé nos positions dans le cadre de la stratégie de l’équipe.

« Aujourd’hui, nous avons remporté un bon nombre de points par rapport à nos plus proches rivaux et nous sommes désormais devant eux », a déclaré Sainz avec ravissement.

« Cela, avec mon rythme soutenu tout le week-end, sont les points positifs importants à retenir du Mexique. En route pour le Brésil », a-t-il conclu.

Charles Leclerc a terminé la course devant son coéquipier malgré les qualifications derrière lui, et a exprimé ses sentiments dans le communiqué de presse de l’équipe après la course.

« Les cinquième et sixième sont un solide résultat à remporter ce week-end, car la course s’est avérée un peu différente de ce à quoi nous nous attendions », a déclaré Leclerc.

« Mon premier relais sur les médiums a été solide et mon rythme était très compétitif », a-t-il poursuivi en expliquant la stratégie pneumatique de l’équipe.

« Nous nous sommes arrêtés relativement tôt pour que Hards essaie de mettre la pression sur Gasly devant nous, tandis que Carlos a mis du temps à créer un delta de pneus et à essayer de le défier vers la fin de la course.

« Nous avons échangé nos positions mais malheureusement, aucun de nous n’a réussi à le rattraper. Son rythme était assez surprenant aujourd’hui », a déploré le Monégasque.

« De mon côté, j’ai eu du mal sur les pneus durs lors de mon deuxième relais », a-t-il admis, avant de conclure : « Cependant, dans l’ensemble, je pense qu’aujourd’hui a été une bonne journée et un exemple de notre esprit d’équipe.

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a salué le résultat de l’équipe au Mexique, d’autant plus qu’ils ont pu dépasser McLaren dans le championnat des constructeurs de Formule 1 pour prendre la troisième place après un week-end misérable pour l’équipe de Woking.

« Le résultat d’aujourd’hui nous maintient sur la bonne voie pour atteindre notre objectif dans cette dernière étape de la saison, qui est de terminer troisième du championnat des constructeurs », a déclaré Binotto.

« Les 18 points sont le résultat d’un bon travail de toute l’équipe, des pilotes, des ingénieurs et des mécaniciens sur la piste et de retour au garage distant, dans la façon dont ils se sont préparés et ont géré ce week-end. »

L’Italien d’origine suisse a été impressionné par l’exécution de la stratégie de l’équipe, qui reflétait un excellent travail d’équipe entre ses deux jeunes chargeurs.

« J’ai été particulièrement satisfait de l’esprit d’équipe dont ont fait preuve Charles et Carlos et des arrêts aux stands, avec deux changements de pneus très rapides et précis, malgré la pression inévitable que l’équipe subissait », a-t-il souligné.

« Nous sommes désormais de retour à la troisième place, avec une avance non négligeable, mais bien sûr rien ne peut être tenu pour acquis », a prévenu Binotto.

« Nous devons essayer de consolider notre position dans les quatre courses restantes, en continuant de progresser, ce qui est vraiment l’aspect le plus important de notre saison », a conclu le joueur de 52 ans.

La course de Ferrari au Mexique les place désormais à la troisième place du classement des constructeurs, 13,5 points devant leur rival McLaren, qui est sorti du week-end mexicain avec un seul point grâce à la 10e position de Lando Norris. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)

