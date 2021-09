Sainz : “. Dans l’ensemble, cela a été l’une des notes les plus difficiles de ma carrière.”

in

L’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), qui partira sixième ce dimanche du Grand Prix des Pays-Bas, le treizième du championnat du monde de Formule 1, a déclaré sur le circuit de Zandvoort que “mentalement” c’était “l’une des qualifications les plus difficiles” de sa carrière.

Sainz, qui vient d’avoir 27 ans et sixième de la Coupe du monde, avec 83,5 points, a été victime d’un accident dans la matinée – sans conséquences physiques majeures – lors des troisièmes et derniers essais libres ; et, heureusement, ses mécaniciens ont pu réparer sa Ferrari, dans un combat clair contre la montre, avec lequel il a fini par boucler une belle journée.

“Il y avait beaucoup de tension après la troisième séance d’essais, parce que nous ne savions pas si nous allions commencer les qualifications ou non. Mais heureusement, les mécaniciens ont fait un travail incroyable”, a déclaré le talentueux madrilène, qui est devant. le point dans le championnat du monde à moitié à son compatriote monégasque Charles Leclerc, cinquième ce samedi et à côté de celui qui partira du troisième rang.

“Les mécaniciens ont été sensationnels. La vérité, c’est qu’ils ont ‘réussi’ et j’ai pu sortir sur la bonne voie”, a expliqué Sainz dans des déclarations à la chaîne de télévision Dazn ce samedi à Zandvoort.

“A partir de là, tout a consisté à retrouver des sensations et à oublier l’erreur que j’avais commise. En Q3 (troisième tour de qualification), j’ai fait un bon tour, ce qui m’a permis de me sentir bien”, a-t-il déclaré.

“Maintenant, nous devons penser à demain. Demain, l’ajout de points sera la priorité”, a déclaré l’Espagnol de Ferrari, qui, en terminant troisième en Hongrie, avant les vacances, a réalisé son quatrième podium depuis qu’il courait dans la catégorie reine, le deuxième avec la « Scuderia », pour laquelle il est candidat depuis cette année.

“C’est clair que la Red Bull et la Mercedes sont devant, il va donc falloir prendre un bon départ. Et ensuite les choses seront plus calmes”, a-t-il déclaré. Sainz.

“C’est l’un des circuits les plus compliqués sur lesquels nous ayons jamais été. Si vous vous trompez un peu, la voiture partira”, a-t-il déclaré.

“En course on ira moins à la limite, mais sur un tour, ce circuit ne pardonne pas”, a-t-il déclaré. Sainz ce samedi après les qualifications pour le Grand Prix des Pays-Bas.