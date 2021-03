14 mars 2021 à 11h39 CET



Après un 2020 à oublier, avec seulement trois podiums et une sixième place au classement constructeurs, en Ferrari espère réagir cette saison. Une nouvelle étape commence à Bahreïn avec Carlos Sainz comme partenaire de Charles Leclerc et le madrilène, qui cet après-midi clôturera les essais au volant du SF21, a demandé « Patience & rdquor; Les fans de la Scuderia.

Lors d’une conférence de presse de Sakhir, Sainz Il a reconnu qu ‘«une fois que l’excitation de la première journée est passée, maintenant je suis tellement concentré sur le travail que je n’ai pas le temps d’assimiler qu’il s’agit de mon premier test avec Ferrari. Je suis tellement concentré sur l’amélioration et l’apprentissage que je ne m’en rend même pas compte. «

« J’ai trouvé une équipe avec l’envie de récupérer, avec fierté. Une équipe avec la responsabilité de ce que signifient ce bouclier et ces couleurs. Il y a une volonté de changer la tendance au plus vite, avec la prudence de savoir que cela va pas changer radicalement d’une année à l’autre. 2020 a été très négatif et vous ne vous remettez pas si facilement de quelque chose comme ça. Vous devez attendre et démarrer un processus de récupération progressive. Ce ne sera pas d’une année sur l’autre que Ferrari sera de retour là où elle était il y a quelques saisons. Je pense qu’il faut être patient. La presse doit être patiente. Les tifosi doivent être patients. Entre nous, nous demandons un peu de patience, car nous voulons tous voir Ferrari aussi haut que possible le plus tôt possible & rdquor;, était le slogan sur lequel Sainz a le plus insisté.

Après sa première journée avec SF21, Carlos était prudent. « Je ne peux pas le comparer à quoi que ce soit parce que je ne connais pas la voiture de l’année dernière. En théorie, les voitures 2021 doivent être plus lentes et avoir d’autres caractéristiques. Le fait que Charles Leclerc ne parle pas mal de la voiture est déjà positif. plus concentré sur moi-même, sur la compréhension de l’équipe et de la voiture, sur l’adaptation et le confort. Nous ne sommes pas les seuls à patiner et à bloquer les roues. Tout le monde est pareil. La voiture ne semble pas encore trop difficile à conduire. trop tôt pour avoir des conclusions, mais je peux vous assurer que nous avons plus de pouvoir que l’an dernier. Ce sont de bonnes nouvelles. Ce qui se passe, c’est que les autres ont sûrement aussi gagné en puissance, comme Honda ou Mercedes, nous avons vu que dans la McLaren ils ont une vitesse de pointe incroyable « .

Carlos Sainz testera à nouveau la Ferrari SF21 cet après-midi (de 13h00 à 17h00 heure espagnole). Ce sera donc la dernière répétition avant d’affronter le premier grand prix, du 26 au 28 mars à Bahreïn.