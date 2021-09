Sainz, deuxième, dit que le chronométrage de la dernière manche lui a coûté un tour plus rapide · .

Carlos Sainz Jnr était heureux de s’assurer la deuxième place sur la grille du Grand Prix de Russie avec un « bon tour à la limite » alors qu’il était l’un des premiers pilotes à franchir le drapeau à damier.

Lando Norris a pris la pole position après avoir été l’un des derniers pilotes à franchir la ligne d’arrivée à l’issue d’une séance de qualifications effrénée au cours de laquelle les temps au tour se sont considérablement améliorés dans les dernières minutes sur une piste sèche. Bien qu’il ait obtenu un départ en première ligne, Sainz a regretté qu’il n’ait pas été en mesure de tirer le meilleur parti des conditions alors qu’elles étaient à leur meilleur.

“C’était très délicat, pour être honnête”, a déclaré Sainz. « C’était dès le début une qualification très délicate, mais juste après la Q2, j’ai pu voir qu’il y avait une chance que le slick entre en jeu.

« Nous avons fait une très bonne stratégie, [with] deux tours à la fin, remontant le slick jusqu’à la température et puis a sorti un tour assez fort. Malheureusement, j’ai été l’un des premiers à franchir la ligne, ce qui ne m’a pas permis d’exploiter toutes les conditions de piste, mais c’était quand même un bon tour à la limite.

Sainz dit que lui et Ferrari vont « se battre » depuis la deuxième place sur la grille pour le Grand Prix de Russie, mais s’attend à être dépassé par des voitures plus rapides.

« Ce week-end, nous semblons un peu plus forts », dit-il. « Nos conditions les plus faibles ont probablement été les intermédiaires. Nous avons encore des problèmes à résoudre. Mais sur le sec, nous avons été compétitifs.

“Évidemment, il y a les deux Mercedes et la Red Bull de Perez qui vont être beaucoup plus rapides demain et nous nous attendons à ce qu’elles passent, mais nous allons nous battre et essayer de nous amuser.”

Parti en première ligne de la grille aux côtés de son ancien coéquipier Lando Norris, Sainz a déclaré qu’il chercherait à dépasser son partenaire d’entraînement McLaren au départ de la course de demain.

«Ça va être amusant», dit-il. “J’espère que je pourrai avoir Lando au départ ou, sinon, juste un bon remorquage, car commencer P2 ici, côté sale, est vraiment pénalisant.

«Je vais devoir m’assurer de faire mes devoirs pendant la nuit pour m’assurer que nous ne perdons pas trop de ligne sur ce côté sale, puis voir si je peux entrer dans un remorquage ou pourquoi ne pas le doubler dans le virage deux?”

