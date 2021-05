Sainz dit que la cinquième était possible après le premier pas de score pour Ferrari · .

Carlos Sainz Jnr a admis qu’il était contrarié par sa première arrivée sans point pour Ferrari dans une course où il pensait qu’un résultat dans le top cinq était possible.

«Il est difficile pour le moment de penser aux aspects positifs», a-t-il déclaré dimanche soir après avoir terminé le Grand Prix du Portugal à la 11e place.

«Je suis un gars compétitif. Je sais qu’aujourd’hui, c’était entre nos mains et entre mes mains de marquer un résultat parmi les cinq premiers, les six premiers avec une exécution de course décente et le rythme que nous avons montré tout le week-end.

“Donc, pour sortir avec zéro point et seulement 11e place, il est difficile de parler des aspects positifs.”

Après s’être classé cinquième sur la grille, Sainz s’est engagé à un arrêt au stand précoce qui lui a laissé un relais de 45 tours sur pneus moyens à compléter. Cependant, il est rapidement devenu clair que la voiture de l’équipe ne pouvait pas tirer le meilleur parti de ce caoutchouc. Charles Leclerc est passé aux pneus moyens et a terminé la course devant son coéquipier.

«Le recul est une belle chose et avec le recul, il est clair que le dur aujourd’hui était simplement un pneu plus solide, en particulier sur notre voiture», a déclaré Sainz.

«La combinaison du support avec notre voiture ne fonctionnait tout simplement pas bien aujourd’hui. Avec le recul, c’est sûr que nous aurions fait les choses très différemment. Mais avec les données dont nous disposions avant la course, nous pensions que la stratégie soft-medium allait être correcte et ce n’était clairement pas le cas.

«Il y a donc beaucoup à analyser et beaucoup à parcourir maintenant dans les trois ou quatre prochains jours. Je suis sûr que nous tirerons les bonnes conclusions et nous améliorerons à l’avenir. »

“Le feeling avec la voiture, le rythme tout le week-end, même la course jusqu’à ce que le grainage soit bon”, a ajouté Sainz. «Je penserai plus positivement demain, c’est sûr.

«Mais aujourd’hui, vous savez à quel point je suis compétitif et à quel point je suis en colère ou tout simplement bouleversé par la situation. Alors voyons quand tout se calme et que je digère ça.

