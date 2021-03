Sainz encouragé par la proximité de Ferrari avec McLaren à Bahreïn

En résumé: Carlos Sainz Jnr dit que le rythme de sa Ferrari par rapport à McLaren lors du Grand Prix de Bahreïn d’hier est encourageant.

Ce qu’ils disent

Sainz a terminé huit secondes derrière son coéquipier Charles Leclerc et se rapprochait de Daniel Ricciardo – l’homme qui l’a remplacé chez McLaren cette année – pour la septième place à la fin de la course:

C’est encourageant car l’an dernier je me souviens qu’avec cette voiture, j’ai croisé Charles très facilement. Je me souviens donc de l’importance de la différence entre la McLaren et la Ferrari. Et à quel point j’étais proche de dépasser Ricciardo à la fin, je pense que j’avais un rythme bien meilleur que Daniel là-bas vers la fin de la course, nous rattrapions plus d’une demi-seconde par tour. Il y a des signes positifs. Il y a des encouragements, il y a un grand pas en avant par rapport à l’année dernière et maintenant c’est une question de continuer à trouver les détails, de continuer à travailler dur à Maranello et de continuer à s’améliorer. Nous avons certainement fait un très bon pas, et maintenant nous voulons passer aux prochaines étapes.

Citations: Dieter Rencken

Liens

Plus de liens d’intérêt pour les courses automobiles:

Mick Schumacher: « Ce poids du nom, pour moi c’est léger comme une plume » (The Guardian)

« Au moment où nous sommes dans un week-end de course où je porte le casque, il n’y a pas d’amis », dit avec insistance Mick Schumacher. Il ne fait donc aucun doute que c’est le fils de Michael. Sa beauté enfantine et son ton doux et réfléchi dissimulent la même détermination d’acier qui a conduit son père à sept championnats du monde de F1.

Lewis Hamilton et la bataille pour la place de la Formule 1 dans le Golfe (Middle East Eye)

Bernie Ecclestone: « En fin de compte, j’ai rencontré tous les manifestants, je me suis vraiment assis avec eux et je leur ai parlé. Je leur ai dit à l’époque: » Ce que vous cherchez, c’est une révolution, vraiment « . C’est ce qui se passe normalement. Et puis vous attaquez la couronne et capturez le pays. J’ai dit que c’était la seule chose que vous puissiez faire. «

Faire les sommes: le coût de visionnement de Sky Sports F1 en 2021 (Motorsport Broadcasting)

Au cours des deux dernières saisons, Sky a séduit les fans de F1 avec son offre « F1 pour 10 £ », qui a été un succès étant donné que les chiffres d’audience de la chaîne F1 ont fortement augmenté l’année dernière. La mauvaise nouvelle pour les fans qui espèrent utiliser une offre similaire cette année, c’est qu’aucune offre de ce type n’existe cette fois-ci.

Plug Power et Alpine F1 Team se connectent pour une collaboration unique (AutoMobilSport)

La collaboration Alpine F1 viendra compléter la joint-venture en préparation pour le groupe Renault et Plug Power pour explorer les opportunités de solutions hydrogène dans les véhicules routiers dans le cadre de son engagement en faveur de la mobilité durable.

Gaspillage de budget, Kent exhorte la Formule E à être annulée! (Gesuri – indonésien)

«Chez Monas, nous avons coupé des arbres, démantelé des bâtiments et testé l’asphalte uniquement pour le programme de Formule E, il utilise de l’argent public et est très gaspilleur, l’argent des gens est gaspillé comme ça, s’il vous plaît ne jouez pas avec l’argent des gens comme ça. «

En ce jour en F1

Il y a 40 ans aujourd’hui, Carlos Reutemann a défié l’ordre de l’équipe Williams pour remporter le Grand Prix du Brésil devant Alan Jones à Jacarepagua

