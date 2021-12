Sainz exhorte les rivaux du titre à se battre équitablement et à prouver que «nous sommes toujours un sport, pas seulement un spectacle» – .

Max Verstappen et Lewis Hamilton doivent livrer un combat loyal dans la course décisive pour le championnat pour le bien de l’image de la Formule 1, a déclaré Carlos Sainz Jnr.

Le pilote Ferrari, qui était le coéquipier de Verstappen en 2015 et 2016, a déclaré que « c’est le scénario idéal pour la Formule 1 en tant que sport » pour que le championnat se termine par la course finale avec les deux premiers à égalité de points.

Sainz a déclaré que les deux pilotes ont « fait des saisons incroyables » et « roulent tous les deux à un niveau incroyable ». Cependant, à la suite d’une course controversée en Arabie saoudite comprenant plusieurs affrontements entre les deux hommes, Sainz a admis qu’il était préoccupé par le potentiel d’une fin de saison acrimonieuse.

« De mon côté, je souhaite juste qu’ils puissent le garder propre ce week-end dernier et lui donner une bonne confrontation », a-t-il déclaré. « Pour l’image du sport, plus qu’autre chose. Au profit de la Formule 1, et que nous sommes toujours un sport pas seulement un spectacle, et faisons preuve d’un bon esprit sportif et d’une bonne confrontation lors de la grande finale.

Le combat entre les deux a été « super excitant », a déclaré Sainz, qui a regardé la course du week-end dernier dès son retour à son hôtel dimanche soir.

« Quand je suis retourné dans ma chambre dimanche soir, je me suis connecté et j’ai rejoué la course juste pour voir ce qui s’était passé là-bas et pourquoi tout le monde parlait de ce qui s’était passé », a-t-il déclaré. « Quand j’ai eu la chance de le regarder, vous vous rendez compte à quel point cette bataille est serrée, à quel point vous avez un combat entre les deux prétendants au championnat à chaque course et à quel point c’est excitant et idéal pour la Formule 1. »

Cependant, il a admis avoir été déçu par certaines des réactions au concours sur les réseaux sociaux.

« Malheureusement, sur Twitter et les réseaux sociaux, il y a beaucoup de polarisation. Beaucoup, je ne dirais pas d’abus entre les deux fans, mais très polarisés, et cela rend le combat un peu moins excitant quand on voit les deux parties se battre tellement.

« Je pense que c’est juste mieux d’être un peu plus neutre, de profiter du combat et de laisser le meilleur gagner. »

Il a refusé de dire quel pilote l’avait le plus impressionné jusqu’à présent cette année. « Je ne vais pas commenter personnellement qui a été mon pilote de la saison, en particulier parce que si j’en dis un, alors un côté me critiquera et dira » non, Lewis a eu une meilleure voiture « , si je dis Max… c’est trop polarisé.

« Je ne veux tout simplement pas prendre position parce que cela n’a pas de sens. En regardant à quel point c’est polarisé – je me répète – c’est dans les médias sociaux. »

