Sainz: Il est difficile de penser aux aspects positifs

Carlos Sainz a surqualifié son coéquipier très apprécié Charles Leclerc pour le Grand Prix du Portugal 2021 lors de sa troisième course en tant que pilote Ferrari, mais la journée de course à Portimao s’est avérée être une grande déception pour l’Espagnol sans sa faute.

À la suite du week-end au Portugal, il convient de noter que la triste Ferrari SF1000 de l’année dernière a fait mieux que l’offre de cette année de Maranello; au moins l’année dernière, Sebastian Vettel et Leclerc ont tous deux marqué des points, ce dernier terminant quatrième.

Un an plus tard, il était sixième et son coéquipier, cette fois-ci, Sainz était à court de points.

La vérification de la réalité dimanche était que Ferrari ne renaissait pas comme le battage médiatique le suggérait après les deux premiers tours, ils ont désespérément besoin de trouver un cran ou deux pour affronter McLaren, sans parler des meneurs Red Bull et Mercedes qui sont simplement dans une autre ligue par rapport à les rouges en ce moment.

La course de Sainz a été particulièrement décevante, non seulement il a glissé impitoyablement sur le terrain avec le mauvais choix de pneus à Portimao dimanche, mais il a également reçu l’appel redouté “Fernando-est-plus rapide-que-vous” pour permettre à son coéquipier Leclerc plus rapide de passer.

Revenant sur une course difficile, Sainz a déclaré: «Le recul est une belle chose, et avec le recul, il est clair que le pneu dur était tout simplement plus solide, en particulier sur notre voiture. Nous avons beaucoup lutté avec les médiums.

«Nous devons encore comprendre pourquoi nous étions si enclins à grainer sur ce pneu moyen, pourquoi la combinaison du médium avec notre voiture ne fonctionnait tout simplement pas bien.

«Avec le recul, c’est sûr que nous aurions fait les choses très différemment, mais avec les données dont nous disposions avant la course, nous pensions qu’une stratégie soft-medium allait être acceptable, et ce n’était clairement pas le cas.

«Nous avons beaucoup à analyser et beaucoup à parcourir maintenant au cours des trois ou quatre prochains jours. Je suis sûr que nous tirerons les bonnes conclusions et nous améliorerons à l’avenir. Je sais qu’en course, c’était entre nos mains et dans ma main de marquer un résultat parmi les cinq premiers, les six premiers avec une exécution de course décente et le rythme que nous avons montré tout le week-end.

«Pour sortir avec zéro point et une 11e place, il est difficile de penser aux aspects positifs», a admis Sainz, dont l’équipe ne lui a pas rendu service en se trompant désespérément sur la stratégie de la voiture # 55. Ils l’avaient mis sur le pneu souple pour commencer, ce qui le maintenait dans le top six, mais une fois qu’ils se sont affrontés pour les médiums, la partie était terminée.

Leclerc, en revanche, a commencé la course sur les médiums, puis est passé aux hards qui fonctionnaient beaucoup mieux que le combo sur la voiture sœur. À tel point que l’équipe a été obligée de faire céder Sainz à son coéquipier qui était beaucoup plus rapide à ce moment-là et par la suite.

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a expliqué: «L’échange de position est quelque chose que nous aimerions éviter, des choses qui ne sont normalement pas géniales, mais parfois nécessaires. Nous l’avons ressenti lorsque nous avons vu l’écart de rythme.

«On pouvait voir que Carlos souffrait de la granulation avec le médium. Nous lui avons demandé de déménager et il l’a fait immédiatement. Il a compris le message. Lorsque vous avez des pilotes qui comprennent quelles sont les priorités et qu’ils soutiennent l’équipe, c’est toujours un plaisir », a ajouté Binotto.

Pour l’instant, Sainz doit prendre la défaite sur le menton, mais lui et ses gardiens se demanderont comment le mur des stands Ferrari a si mal choisi le pneu, le jour de la course, qu’ils ont en quelque sorte transformé la cinquième place sur la grille pour Carlos en 11e, sans erreur de leur nouveau chauffeur toute la journée.

Pendant ce temps, dans l’autre voiture, Leclerc et son côté du garage ont tourné huitième sur la grille à la sixième place. Ce ne sera certainement qu’une question de temps (et plus de problèmes de stratégie) avant que le camp de Sainz et un média espagnol de plus en plus impliqué ne commencent à poser des questions délicates à Ferrari.