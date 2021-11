Sainz : Il était très difficile de garder Checo derrière

Carlos Sainz a connu un excellent départ pour le Sprint de Sao Paulo 2021, occupant des positions, puis a résisté à une attaque ardue de Sergio Perez de Red Bull, admettant qu’il était très difficile de le garder derrière.

Ce fut une excellente performance de Sainz, qui s’avère de plus en plus à la hauteur de son coéquipier très apprécié Charles Leclerc, alors qu’il absorbait la pression du «taureau enragé» de Perez pendant tout le sprint, malgré la proie de Max Verstappen au début.

« Ce fut une très bonne qualification Sprint pour moi après l’un de mes meilleurs débuts de saison », a déclaré l’Espagnol dans le communiqué de presse de son équipe.

« Je pense que les départs sont l’une de mes forces, et j’ai beaucoup travaillé cette année pour les réussir avec cette voiture », a-t-il révélé.

« Opter pour le pneu Soft était un choix 50/50. Nous savions qu’ils seraient bons pour les deux ou trois premiers tours, mais à partir de là, la gestion des pneus et la défense seraient critiques.

« J’ai réussi à trouver le bon équilibre entre pousser au départ et maintenir un rythme stable par la suite », a expliqué Sainz. « La moindre erreur et le Red Bull auraient pu nous dépasser facilement car ils avaient un rythme beaucoup plus rapide.

« C’était très difficile de garder Checo derrière, mais je suis content d’avoir réussi, car cela nous donne un point supplémentaire et une bonne opportunité demain.

« La course sera difficile, mais je vais essayer de maintenir ce rythme et voyons si nous pouvons tenir le coup et ramener un bon résultat », a conclu le pilote de 27 ans.

Le directeur de course de Ferrari, Laurent Mekies, a salué la conduite que Sainz a livrée ce jour-là.

« Carlos a fait une belle course, commençant par une attaque incisive dans le premier tour, puis se défendant de manière fantastique dans son long duel avec Perez, qui a duré près de 20 tours », a-t-il déclaré.

« Grâce à l’excellent travail du pilote et aux progrès réalisés avec la voiture, surtout depuis l’introduction du nouveau système hybride, il a pu rester en tête d’une Red Bull qui avait l’avantage du DRS et d’un composé de pneu qui en théorie aurait dû être meilleur sur la distance », a expliqué Mekies.

Beau travail 👊👊 Voilà P3 et P7 ! @Carlossainz55 et @Charles_Leclerc débuteront le #BrazilGP de demain en P3 et P6 respectivement 👏#essereFerrari 🔴 #F1Sprint pic.twitter.com/HoF6VdCJPL – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 13 novembre 2021

Les luttes de Charles Leclerc

De l’autre côté du garage Ferrari, Leclerc n’a pas eu une aussi bonne journée que son coéquipier et a terminé son sprint à quatre places en septième position.

Le Monégasque a exprimé ses sentiments après le sprint dans le communiqué de presse de son équipe.

« Nous avons encore du travail à faire en amont de la course pour comprendre pourquoi nous n’avons pas pu reproduire le bon rythme que nous avions sur les Médiums ce matin », a-t-il révélé.

« Les Softs étaient peut-être un petit avantage au départ, mais nous nous attendions à ce que les Mediums soient meilleurs par la suite », a expliqué Leclerc.

« Malheureusement, les températures ont chuté à un moment donné et nous avons commencé à nous débattre, notamment avec les fronts.

« La course a lieu demain, donc nous nous concentrons entièrement sur cela et nous déterminerons où nous pouvons nous améliorer pour nous frayer un chemin dans l’ordre », a promis Leclerc.

Mekies a expliqué les difficultés de pneus de Leclerc pendant le sprint : « Nous avons décidé de démarrer Charles sur le Medium et il est également très bien sorti de la ligne, mais ensuite il n’était pas complètement satisfait de la voiture et a perdu une place par rapport à sa position sur la grille.

« Il regagnera cela pour le départ de demain car un autre pilote a une pénalité de grille », se référant à la pénalité de cinq places de Lewis Hamilton. « Maintenant, c’est à nous d’améliorer la voiture pour qu’il puisse en tirer le meilleur parti.

« Nous pouvons nous attendre à une course très exigeante demain, mais nous partons d’une base solide en termes de positions sur la grille et de performance globale de l’équipe et des pilotes.

« Nous avons un objectif clair pour cette dernière partie de la saison et nous ferons tout notre possible pour l’atteindre », a conclu Mekies, faisant allusion à la troisième place du classement des constructeurs de Fomrula 1.

Ferrari débutera la course de dimanche troisième et sixième, tandis que McLaren, leur plus proche rival cette saison, partira cinquième avec Lando Norris et 11e avec Daniel Ricciardo. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)