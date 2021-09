Sainz : J’ai absolument tout donné

Carlos Sainz a suivi sa solide performance en qualifications pour le Grand Prix de Russie 2021 avec une solide performance en course où il a pu s’assurer la troisième place malgré des circonstances défavorables.

Sainz a pris un excellent départ en dépassant le poleman Lando Norris, et a mené la course pendant une douzaine de tours avant d’être à nouveau dépassé. Il a été relégué dans le trafic avec son premier arrêt aux stands prévu, et a été informé par l’équipe que la cinquième serait son meilleur résultat possible.

L’Espagnol a cependant montré son courage sous pression et a gardé le pied sur terre. Son attitude a rapidement été récompensée, la pluie tombant sur la piste, et Sainz – montrant sa conscience des conditions environnantes – a demandé par radio à son équipe de se tenir prêt pour les intermédiaires.

Et il avait raison, les pneus intermédiaires étaient les pneus de choix, et avec le changement effectué dans un timing parfait, Sainz s’est retrouvé en lice pour une place sur le podium, qu’il a dûment assurée en terminant troisième.

Cela fait quatre podiums pour la Scuderia cette saison, dont trois avec l’aimable autorisation de Sainz qui a évoqué son excellent résultat en Russie : .

« Nous avons pris un départ parfait du côté sale, freinant tard dans le virage 2 et risquant l’extérieur de Lando pour prendre la tête. Malheureusement, nous avons souffert du graining et n’avons pas pu conserver la P1 plus longtemps et avons dû nous arrêter tôt.

« Après le premier arrêt, nous avons fait un très bon relais, en gérant le pneu dur dans la circulation, puis en poussant dans de l’air pur, en route pour une P3 raisonnablement confortable avant que la pluie n’arrive et n’ait rendu tout beaucoup plus compliqué.

“Avec le Hard d’occasion, il était clair pour moi que nous devions boxer pour les Inters et avec l’équipe, nous avons pris la bonne décision au bon moment, regagner la P3!” dit un Sainz ravi.

« C’est un podium heureux, mais je pense qu’en tant qu’équipe, nous devons continuer à analyser ce que nous pouvons faire de mieux pour nous assurer que la prochaine fois qu’une Ferrari sera en tête, nous serons moins vulnérables. Nous avons un peu de temps avant la prochaine course donc nous allons continuer à pousser », a conclu Sainz.

Liste de lecture Podium : 1. Smooth Operator 🎶😎🌶 Bravo @carlossainz55 💪#essereFerrari🔴 #RussianGP pic.twitter.com/TF8o5nytJQ – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 26 septembre 2021

Charles Leclerc a connu une course décevante après avoir pris le 19e rang pour avoir pris le groupe motopropulseur Ferrari amélioré. Il a bien progressé dans le peloton dans la première partie de la course, mais s’est fait prendre dans la mêlée à la fin, filant dans des conditions humides. Il a terminé sa course hors des points en 15e position.

« Quelle fin décevante pour une course par ailleurs extrêmement positive ! dit Leclerc.

« J’ai pris un bon départ, gagnant quelques positions. Tout semblait vraiment prometteur, j’ai fait beaucoup de dépassements et mon rythme était fort », a-t-il poursuivi.

« Les choses ont soudainement changé lorsqu’il a commencé à pleuvoir en toute fin de course. Carlos était devant et a décidé de rejoindre les Inters, alors que j’avais encore des doutes. J’ai essayé de refaire un tour en slicks, en espérant que la pluie diminuerait. Mais il a commencé à pleuvoir et il était tout simplement impossible de continuer sans ravitailler avec deux tours à faire. C’était essentiellement la fin de ma course, ce qui est vraiment dommage.

“Un bon travail de la part de l’équipe et de Carlos pour remporter une troisième place aujourd’hui”, a déclaré Leclerc en reconnaissant les réalisations de son équipe et de son coéquipier ce jour-là.

Ferrari est toujours derrière McLaren de 17,5 points au classement des constructeurs avec sept courses à disputer.