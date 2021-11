Sainz : « J’ai eu plusieurs frayeurs »

11/06/2021 à 23:55 CET

Carlos Sainz est un expert pour surmonter les situations extrêmes. Au Mexique, il a récidivé et est passé de la quasi-élimination en Q2 à une honorable sixième place sur la grille après avoir signé son meilleur tour à sa dernière opportunité. Et cela a eu « plusieurs frayeurs & rdquor;, comme l’a révélé après le classement.

Car en Q1, il a sonné l’alarme avec son message radio à Ferrari : « No power & rdquor ;. Ils ont demandé de la patience et le moteur a repris de la puissance comme « par magie ». Au T2, un accident Giovinazzi l’a presque éliminé du top dix, mais Charlie a rempli sa mission et est entré « in extremis » au T3. Là encore, il a dû se battre contre vents et marées jusqu’à obtenir le tour qui lui a valu la sixième place.

« C’était une qualification très difficile pour moi. J’étais très à l’aise en essais libres et j’étais rapide, mais pour une raison quelconque, j’ai perdu mon rythme et jusqu’à la Q3, je n’ai pas pu faire un tour décent. À la fin le retour n’avait rien d’enthousiasmant parce que je manquais de confiance avec la voiture, mais être sixième avec ces mauvais sentiments n’est pas mauvais », a-t-il résumé Sainz.

« En course on va essayer de gagner des positions au départLa mauvaise chose est que nous sommes sortis du côté sale et ici la piste est très sale. Ce sera un départ difficile, il faut rattraper son retard et passer à l’attaque pour finir devant nos rivaux du championnat McLaren et Alpha Tauri. Nous étions plus rapides qu’eux, mais, pour une raison quelconque, nous avons perdu des sensations », a-t-il prévenu Charlie.