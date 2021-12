Sainz : J’attends déjà avec impatience la saison prochaine

Carlos Sainz a terminé sa première saison de Formule 1 avec Ferrari de la meilleure des manières, sur le podium, et attend déjà avec impatience la saison prochaine.

Les performances de Sainz lors du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 sont passées inaperçues, alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton ont pris la vedette lors de la finale de la saison de F1 la plus excitante de l’histoire récente, mais l’Espagnol a mené une course tranquillement impressionnante, qui a résumé sa première saison avec le Scuderia : tranquillement impressionnant.

La meilleure façon de terminer la première saison en rouge

S’exprimant après la course dans le communiqué de presse de son équipe, Sainz a déclaré : « Quelle façon de terminer ma première année avec la Scuderia Ferrari !

« Nous savions que ce serait une course difficile pour les pneus, mais nous avons utilisé notre expérience de toute l’année pour prolonger la durée de vie de mes Softs dès le premier relais, puis pour soigner mes Hards jusqu’à la fin de la course.

« Terminer ma première saison avec la Scuderia avec un podium, une troisième place au championnat des constructeurs et une cinquième au championnat des pilotes est une excellente façon d’aborder la trêve hivernale », a commenté Sainz.

« Je tiens à remercier tous les tifosi et toute l’équipe, y compris Charles, la direction et chaque membre de l’usine et de l’équipe de course pour l’accueil que j’ai eu cette année », ont été les mots de remerciement de Sainz envers ses supporters.

Ferrari s’est immédiatement senti comme à la maison

Le pilote de 27 ans était l’un des nombreux pilotes qui ont changé d’équipe cette année, mais a été le plus rapide à s’intégrer dans son nouvel environnement, ses résultats en étant la preuve, en gardant à l’esprit qu’il intégrait l’équipe de Charles Leclerc, son coéquipier à Maranello.

« Je me suis senti chez moi chez Ferrari dès le premier jour et cela, avec leurs efforts incroyables tout au long de l’année, a été la clé pour m’améliorer course par course et terminer cette première saison en force », a déclaré Sainz.

Le pilote Ferrari n’a pas oublié de féliciter Max Verstappen, ancien coéquipier de Toro Rosso (maintenant AlphaTauri) pour avoir remporté la couronne des pilotes de F1 cette année : « Enfin, je tiens à féliciter Max et Lewis pour leur excellente saison.

« Je suis content pour Max, donc une félicitation spéciale pour le titre de Champion.

« J’ai déjà hâte à la saison prochaine ! Forza Ferrari ! Sainz a conclu.

Pas si bonne course pour Leclerc

Sainz a pris la cinquième place au classement des pilotes de F1, mais avant la finale de la saison à Abu Dhabi, c’était en fait Leclerc qui combattait Lando Norris pour la cinquième place, mais la façon dont sa course s’est déroulée signifiait qu’il a terminé sa saison septième, alors que Norris a terminé sixième. .

« Ce n’était pas une bonne course aujourd’hui », a déclaré Leclerc dans le briefing d’après course de Ferrari. « Le premier relais n’a pas été mauvais. Ensuite, nous avons essayé quelque chose de différent et avons chaussé des pneus Medium lors de la Virtual Safety Car.

« C’est une décision que nous avons prise ensemble, en équipe, et cela n’a tout simplement pas fonctionné comme nous le voulions », a-t-il déploré.

« Félicitations à l’équipe pour avoir terminé à la troisième place du championnat des constructeurs.

« Ce n’était pas facile après une saison difficile l’année dernière et un grand merci à tous les membres de notre équipe, que ce soit sur la piste ou dans notre usine à la maison à Maranello, pour tout le travail acharné qu’ils ont fait pour rendre cela possible.

« Carlos a fait un excellent travail cette saison et félicitations à lui pour sa cinquième place au classement Pilotes », a déclaré le Monégasque en saluant l’exploit de son coéquipier.

« Un grand bravo à Max pour avoir remporté le titre », étaient les sentiments de Leclerc envers Verstappen. «Nous avons couru ensemble quand nous étions enfants dès le karting.

«Je sais à quel point il a été fort depuis le tout début. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il n’y parvienne et il le mérite », a révélé le joueur de 24 ans.

Pour l’avenir, le double vainqueur de la course Ferrari a déclaré : « La saison 2021 s’est terminée aujourd’hui et la saison 2022 commence à partir de demain.

« Nous allons commencer à apprendre beaucoup pour la saison à venir en commençant par le test que nous avons prévu cette semaine.

« Nous pensons que les bases que nous avons sont solides et nous continuerons à travailler pour pouvoir nous battre davantage aux avant-postes lors du prochain championnat du monde », a conclu Leclerc.

Ce que Mattia Binotto avait à dire

Après leur saison lugubre en 2020, Binotto était raisonnablement satisfait de la façon dont 2021 s’est déroulée et surtout de la façon dont elle s’est terminée, comme il l’a déclaré : « Nous voulions terminer cette saison avec le sourire et nous l’avons fait.

« Avoir Carlos sur le podium était la meilleure façon de terminer un championnat dans lequel nous avons fait des progrès significatifs par rapport à l’année dernière.

« Nous sommes conscients que l’écart avec ceux qui se battent pour les titres est encore très grand, mais on ne peut nier que nous avons fait un pas en avant considérable au cours de la saison », a insisté le patron de Ferrari.

« La troisième place du championnat des constructeurs est le fruit des efforts de tous les membres de l’équipe, sur la piste et de retour à Maranello, qui ont travaillé très dur avec détermination, humilité et de manière unie.

« Cet esprit d’équipe et cette volonté de progresser ensemble s’étendent également à nos pilotes, Carlos et Charles, qui ont montré par leurs performances et leur comportement qu’ils sont à la hauteur de la tâche qui leur a été confiée en tant que pilotes de la Scuderia Ferrari.

« Ils forment le meilleur duo sur la grille », a déclaré l’Italien d’origine suisse.

« Maintenant, nous pouvons nous concentrer à 100% sur le développement de la voiture de l’année prochaine, lorsque nous voulons donner à nos fans du monde entier de quoi se réjouir », a poursuivi Binotto.

« En fait, nous les remercions pour leur soutien indéfectible, même dans les moments les plus difficiles.

« Enfin, je tiens à remercier nos partenaires qui continuent de nous soutenir, en premier lieu Philip Morris International, qui nous accompagne depuis plus de quarante ans.

« Leur soutien est toujours important et continuera de l’être à l’avenir », a conclu Binotto.

Il reste à voir quel type de Ferrari se présentera en 2022, car Binotto a exprimé l’accent mis par l’équipe sur la saison prochaine pour capitaliser sur les nouvelles réglementations aérodynamiques et se catapulter de nouveau en tête de la grille de F1.

C’est la fin d’une saison intense Charles et Carlos tiennent à vous remercier tous Tifosi d’être toujours à nos côtés ❤️ Siete speciali ! A bientôt #essereFerrari 🔴 #AbuDhabiGP #Charles16 #Carlos55 pic.twitter.com/gHxAGkM7EH – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 12 décembre 2021