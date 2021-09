Sainz : Je crois à cent pour cent en ma décision

in





Carlos Sainz est convaincu qu’il a pris la bonne décision de rejoindre Ferrari en 2021, au départ d’une McLaren renaissante, qui a gagné il y a deux semaines sur le terrain de la Scuderia, Monza.

Sainz a failli remporter le Grand Prix d’Italie 2020 au volant de McLaren, mais a échoué face à la détermination inébranlable du Français Pierre Gasly qui a gagné à cette occasion. McLaren a gagné cette année mais Sainz n’était pas celui qui a remporté la victoire.

S’exprimant lors de l’aperçu de son équipe du prochain Grand Prix de Russie 2021, Sainz a laissé entendre qu’il ne perdait pas le sommeil après la victoire de McLaren à Monza alors qu’il n’avait pas encore gagné dans une Ferrari.

“Je crois à cent pour cent en ma décision”, a assuré Sainz. « Nous aurions également pu gagner au moins deux fois, alors qu’ils ont profité de l’opportunité qui s’est présentée lors de la dernière course.

“J’ai pris ma décision non pas sur la base d’une victoire, mais sur l’ensemble du projet et je pense toujours que je suis dans la meilleure équipe en pensant à la nouvelle ère dans laquelle la Formule 1 entrera la saison prochaine.”

Sainz a ensuite analysé les perspectives de Ferrari à Sotchi : « Je pense que, par rapport à nos principaux rivaux, nous aurons du mal dans le premier secteur, qui est le plus rapide. Mais je m’attends à ce que nous soyons à égalité dans le second et peut-être même mieux qu’eux dans le dernier. Si c’est le cas, alors je pense que nous pouvons viser à bien faire à Sotchi.

Son coéquipier, Charles Leclerc, bénéficiera d’un groupe motopropulseur amélioré cette course, mais partira en fond de grille. Sainz a pesé sur cette décision, laissant entendre que c’était la chose logique à faire.

“Ce n’est pas un problème”, a déclaré l’Espagnol. « Nous en avons parlé en examinant toutes les options possibles. Le pilote le plus à risque en termes de fiabilité du groupe motopropulseur était Charles après ce qui s’est passé lors du Grand Prix de Hongrie et il était donc juste qu’il l’obtienne.

« Je vais essayer de me battre aux avant-postes dans cette course, en espérant que mon coéquipier puisse faire une belle remontée dans l’ordre. Quant à savoir quand j’aurai la mise à jour, nous n’avons pas encore décidé.

“Nous devons déterminer sur quelle piste il sera le moins désavantageux d’effectuer le changement et de commencer à l’arrière”, a répondu Sainz lorsqu’on lui a demandé quand il recevrait l’unité de puissance améliorée.

Sainz s’est bien intégré au sein de Ferrari, en peu de temps. Il a été un match serré contre Leclerc et se classe 7e au classement des pilotes à seulement 6,5 points du Monégasque.