Sainz : Je n’ai pas réussi à entrer dans le bon rythme

Carlos Sainz s’est qualifié sixième pour le Grand Prix de Mexico 2021, devant McLarens et son coéquipier Charles Leclerc, mais admet que sa séance était loin d’être parfaite car il n’a pas pu entrer dans le bon rythme.

L’Espagnol a été touché par un problème de moteur sur sa SF21 pendant les qualifications, et gérer le trafic lors de son dernier tour lancé ne l’a pas aidé à obtenir le résultat optimal qu’il recherchait.

« Ce fut l’une des séances de qualification les plus mouvementées et les plus stressantes de ma carrière », a révélé Sainz dans le communiqué de presse de l’équipe samedi.

« Après le problème de la procédure de démarrage du moteur, le drapeau rouge et le trafic, au final, le résultat n’était pas trop mauvais, mais j’ai été rapide tout le week-end et j’en voulais plus.

« Avec tant de choses qui se passent, je n’ai pas été en mesure d’entrer dans le bon rythme et je n’ai pas fait de tour propre jusqu’à la dernière tentative en Q3 », a expliqué le pilote Ferrari.

« Le tour n’a même pas été parfait, mais vu le déroulement de la séance, je ne peux pas être trop déçu, même si j’aurais préféré avoir les mêmes sensations avec la voiture qu’en essais libres.

En prévision de dimanche, Sainz a déclaré : « La course sera difficile car dans l’air, vous devez gérer les pneus et les températures, mais ce sera la même chose pour tout le monde.

« Le départ sera très important », a-t-il révélé, surtout qu’il doit partir du côté sale du rack face à Daniel Ricciardo qui s’est qualifié à seulement 0,002 seconde.

« Le côté sale est particulièrement délicat ici au Mexique, mais nous ferons de notre mieux pour maximiser notre position de départ.

« Nous allons y aller et essayer de marquer de bons points ! », a juré le joueur de 27 ans.

Charles Leclerc, le coéquipier de Sainz, était encore plus abattu après sa huitième place aux qualifications à l’Autódromo Hermanos Rodríguez, et a regretté une erreur lors de son dernier tour lancé.

« Je suis assez déçu », a-t-il révélé dans le communiqué de presse post-qualification de son équipe.

« Ce fut un week-end difficile depuis le début, mais de bons progrès depuis les séances d’essais jusqu’aux qualifications », a expliqué Leclerc.

« J’ai tout mis en place aujourd’hui », a-t-il insisté. « J’étais fort en Q1, Q2 et la première manche de Q3.

« Malheureusement, j’ai fait une erreur lors de la deuxième manche de la Q3 et j’ai terminé la séance sans améliorer mon tour. Je sais que j’avais le potentiel pour faire mieux, mais telle est la vie.

Cependant, le joueur de 24 ans compte sur un bon package de course à sa disposition pour faire amende honorable dimanche.

« Demain, c’est ce qui compte et je vais tout donner », a-t-il déclaré. « Notre rythme de course semble bon, mais il sera très difficile de dépasser ici.

« La fiabilité jouera un rôle important, en raison des conditions uniques de cette piste, mais ce sera la même pour tout le monde », a conclu Leclerc.

La paire Ferrari trouvera un peu de réconfort dans le fait qu’elle n’aura à faire face qu’à une seule McLaren pendant la course, qui est celle de Ricciardo, car Lando Norris commencera la course de la 18e place sur la grille après avoir reçu une pénalité liée au groupe motopropulseur. .

Cela devrait jouer entre leurs mains, alors qu’ils cherchent à faire passer leur équipe devant McLaren dans le championnat des constructeurs de Formule 1 en troisième position. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)