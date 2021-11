Sainz : "Le Qatar est inconnu et je suis optimiste"

Carlos Sainz (Ferrari) affronte le Grand Prix du Qatar, inédit au calendrier de la Formule 1, avec les mêmes doutes que tous ses coéquipiers sur la grille.Le Madrilène, accompagné de son coéquipier Charles Leclerc, a parcouru la piste de Losail, une scène courante en MotoGP mais totalement inconnue des pilotes de F1. Et il a reconnu que malgré les « nombreuses inconnues », il est « optimiste, comme toujours lorsque j’arrive à un grand prix ».

Sainz Il a souligné que Losail « semble être un circuit qui convient mieux à McLaren, car il a beaucoup de virages rapides, c’est là que McLaren se débrouille bien. Mais il y a vraiment tellement d’inconnues qu’il est très difficile de savoir ce qui va se passer. week-end », a-t-il déclaré. reconnu, en référence au pouls que Ferrari maintient avec ceux de Woking pour la troisième place du championnat des constructeurs, qui, pour le moment, opte en faveur de la « Scuderia » avec 287,5 points, 31 et un demi de plus que son rival.

« Nous avons fait de nombreuses simulations pour essayer de prédire l’adhérence de l’asphalte et la dégradation des pneus ; mais jusqu’à ce que nous sortions sur la piste, nous ne saurons pas avec certitude », a déclaré le madrilène de 27 ans, qui cette saison , dans sa première avec l’équipe Maranello, a déjà trois podiums (Monaco, Hongrie et Russie) et Septième de la Coupe du monde, derrière Leclerc, qui est sixième avec 8,5 points de plus que Sainz.