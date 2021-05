Sainz: Mon approche semble bien fonctionner

Carlos Sainz a crédité son approche après avoir surqualifié son coéquipier Ferrari Charles Leclerc pour le Grand Prix du Portugal de dimanche, le faisant pour la première fois dans sa troisième course pour Ferrari.

Ce fut un après-midi difficile dans les collines de l’Algarve qui est devenu de plus en plus difficile au fur et à mesure que la journée avançait et que le vent montait pour créer des conditions qui ont testé tous les pilotes au maximum.

Sainz a envoyé un avertissement précoce à son coéquipier en le piquant en Q1, ce à quoi Leclerc a répondu en allant mieux en Q2 mais quand il a compté Sainz a extrait un peu plus pour se classer cinquième sur la grille, le meilleur du reste derrière le quatuor Red Bull et Mercedes dans leur propre ligue.

Leclerc n’était bon que pour la huitième place, quand cela comptait en Q3 Sainz a bousculé le SF21 un quart de seconde plus vite autour de l’Autodromo do Algarve dans son état le plus délicat.

L’Espagnol s’est contenté de sa journée au bureau: «C’était une qualification très difficile ici à Portimão à cause du vent en rafales et des conditions difficiles mais je suis content de ma séance.

«Quand j’étais en piste, je sentais que je conduisais bien et nous avons pris de bonnes décisions sur les réglages de la voiture tout le week-end.

«Le plus gros avantage pour moi est que mon approche semble bien fonctionner et que les sensations avec la voiture s’améliorent à chaque séance. Il y a encore beaucoup à faire, mais je pense qu’aujourd’hui était une bonne étape et j’en suis heureux.

«J’aurais préféré passer en Q3 avec les médiums. Mon rythme était bon avec ce composé et sans le trafic avec une autre voiture sur la deuxième poussée, je pense que j’aurais été dans une meilleure position pour faire la coupe.

«Cependant, comme j’avais sauvé un ensemble de softs après une première manche solide en Q1, nous avons décidé d’éviter les risques inutiles et nous nous sommes qualifiés pour Q3 avec des softs. Une fois dans le top 10, quelques bons tours nous ont donné la 5ème place pour demain.

«Malgré le désavantage des pneus pour la course, je suis convaincu qu’avec un bon départ et une bonne gestion des pneus de mon côté, nous pouvons nous battre pour de bons points. Faisons la course! Hasta mañana. »

Typiquement, Leclerc n’a pas mâché ses mots pour disséquer sa qualification: ma performance en Q3 n’était tout simplement pas assez bonne aujourd’hui et je n’étais pas au niveau que je voulais être.

«Tout le monde se débattait dans ces conditions et je pense que j’ai poussé un peu trop fort. Une fois que vous faites cela, l’arrière de la voiture commence à bouger beaucoup et c’est ce qui s’est passé sur mon tour le plus rapide.

«Du côté positif, j’ai fait du bon travail sur les médiums en Q2, ce qui, je pense, sera un point fort dans la course de demain, surtout au départ. Nous avons vu plus de grainage sur les softs lors des essais libres.

«J’espère que cela nous donnera un avantage avec ceux qui m’entourent tous commençant sur les pneus rouges.

Nous sommes tous très proches donc à la fin, celui qui fera le moins d’erreurs sera celui qui prendra les devants », a ajouté Leclerc.

Le patron des sports d’équipe, Laurent Mekies, a résumé: «Dans l’ensemble, les qualifications ont plus ou moins répondu à nos attentes après ce que nous avons vu hier. Les conditions de piste ont été très difficiles à évaluer, avec un vent ennuyeux, mais nous avons obtenu un bon résultat, amenant les deux pilotes en Q3, ce que seules deux autres équipes ont réussi à faire.

«Carlos a fait un excellent travail aujourd’hui, surtout en Q3, quand il a tout sorti de la voiture. Charles ne pouvait pas tout à fait égaler cela dans la partie finale, mais sa bonne performance en Q2 lui permet de démarrer la course sur les médiums ce qui, sur le papier, est un avantage non négligeable en termes de stratégie, par rapport à nos plus proches rivaux.

«Dans cette première partie de saison, sur les trois circuits jusqu’à présent, dans des conditions très différentes, nous avons toujours été à l’extrémité supérieure du milieu de terrain, ayant toujours au moins un de nos pilotes devant les autres.

«C’était notre objectif en termes de performance pure et simple et nous l’avons atteint, même si nous savons que nous devons travailler dur pour le répéter à chaque Grand Prix.

«Désormais, l’objectif de demain est de convertir le potentiel d’aujourd’hui dans la course», a conclu Melies.