Sainz : Nous avons progressé dans tous les domaines

Ferrari a pu prendre temporairement la troisième place du championnat des constructeurs face à ses rivaux McLaren après le Grand Prix de Mexico, mais Carlos Sainz est convaincu qu’ils pourraient gagner cette bataille car ils ont progressé dans tous les domaines.

Sainz s’exprimait dans le communiqué de presse de son équipe avant le Grand Prix du Brésil de Formule 1 2021.

« Pour la troisième fois, nous avons dépassé McLaren », a-t-il souligné. «Maintenant, nous devons nous assurer de rester dans cette position.

«Je pense que récemment, nous avons progressé dans tous les domaines et je suis donc confiant que nous pouvons être dans le combat jusqu’au bout. C’est une bataille très intéressante.

L’Espagnol a évoqué la dernière fois qu’il a couru à Sao Paulo, où il a terminé quatrième pour McLaren, avant d’être promu troisième, son premier podium en carrière, après que Lewis Hamilton a été pénalisé pour avoir fait virer Alex Albon de Red Bull.

« Cela semble être il y a longtemps, d’autant plus que nous ne sommes pas venus ici depuis deux ans », a réfléchi Sainz. « J’ai de bons souvenirs, même si je n’ai pas pu monter sur le podium avec les deux autres pilotes car les Commissaires Sportifs n’ont pris la décision de pénaliser Hamilton qu’après la cérémonie.

« Mais j’ai été autorisé là-bas plus tard avec toute l’équipe pour une photo et à certains égards, c’était encore mieux », a admis le joueur de 27 ans.

« Nous parlons d’une légende, dans le motocyclisme mais aussi dans le sport automobile dans son ensemble », a déclaré Sainz à propos de Valentino Rossi, qui prendra sa retraite, qui disputera sa dernière course MotoGP ce week-end.

« Il a rendu le MotoGP si populaire dans le monde entier et sa retraite marque la fin d’une époque », a-t-il poursuivi. «Mais d’après ce que j’entends, il sera toujours impliqué dans la course.

« Il a frôlé la Formule 1 avec la Scuderia, fait plusieurs essais et il s’est même essayé au rallye et maintenant il va faire quelques courses de GT.

« J’espère qu’il continuera à s’amuser car le monde du sport automobile a besoin de personnalités comme lui », a conclu le pilote Ferrari.

Charles Leclerc était également disponible pour commenter les activités de F1 de ce week-end au Brésil où se déroule la dernière course de sprint de la saison.

« Je suis heureux d’être de retour au Brésil », a révélé Leclerc dans le communiqué de presse de Ferrari. « J’aime la piste et les qualifications Sprint m’intriguent, car cela signifie que le vendredi est moins ennuyeux, car les équipes doivent être préparées pour les qualifications après seulement une heure d’essais libres et cela donne aux pilotes les plus agressifs une chance d’améliorer leur position de départ pour Dimanche. »

Leclerc a réfléchi au bon résultat que la Scuderia a enregistré au Mexique la dernière fois, par rapport à l’horrible week-end que McLaren a enduré.

« Au Mexique, nous avons récolté de bons points, mais nos données suggèrent que nos rivaux pourraient être légèrement plus rapides que nous ici », a expliqué le Monégasque.

« Nous devrons tout faire à la perfection, nous les pilotes et l’équipe, comme ce fut le cas au Mexique », a-t-il conclu en avertissant que maintenir l’avantage sur McLaren ne sera pas facile.

Ferrari compte désormais 13,5 points d’avance sur l’équipe de Woking, mais s’attend à ce que la course au Brésil soit un peu plus difficile, car le circuit de Sao Paulo pourrait ne pas convenir à leur SF21. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)

TOUR 19/22 On part à São Paulo pour le #BrazilGP de ce week-end

Vous voulez rester au courant de tout ce qui concerne la #F1 ? Suivez les chaînes @ScuderiaFerrari pour les dernières nouvelles 📱 Cover Art de Marco Mastrazzo ️ https://t.co/DZ3zm8R3ym#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/Q40A7RHRrJ – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 10 novembre 2021