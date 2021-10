Sainz : Nous venions de traverser une période difficile

Carlos Sainz de Ferrari admet que la série Netflix « Drive to Survive » a joué un rôle dans l’augmentation de la popularité de la Formule 1 aux États-Unis, bien qu’il ne soit pas satisfait de la façon dont son équipe y était représentée alors qu’elle traversait une période difficile.

La série Netflix qui a tenté de faire la lumière sur la F1 a fait l’objet d’un débat ces derniers temps, Max Verstappen la qualifiant de faux, tandis que d’autres pilotes l’ont défendue.

Sainz jouait au golf avec son coéquipier Charles Leclerc et parlait à GQ Magazine avant le Grand Prix des États-Unis 2021 à Austin le week-end dernier, et a donné son point de vue sur la façon dont les fans américains traitent la F1 ces jours-ci.

« J’ai certainement ressenti un certain changement dans le suivi du sport par les médias sociaux auprès des fans américains », a-t-il révélé. «Je pense que Netflix a évidemment eu le plus grand impact là-dessus.

« En tant que sport, nous avons toujours été relativement [behind] portes fermées, et Netflix a permis aux fans en Amérique, et partout dans le monde, de voir les personnalités des pilotes.

Cependant, le madrilène de 27 ans n’a pas été impressionné par la façon dont Ferrari a été vue à travers l’objectif de Drive to Survive de la saison dernière, alors que l’équipe traversait une période tumultueuse avec une voiture désastreuse et que le quadruple champion Sebastian Vettel était en route. après une rupture amère avec l’équipe.

« L’épisode de la saison trois [of Drive to Survive] à propos de Ferrari n’est pas si génial », a souligné Sainz, « et j’ai été relativement déçu quand je l’ai regardé parce que Ferrari est beaucoup plus cool, beaucoup plus gros, beaucoup mieux que ce à quoi il apparaît [in that episode].

« Nous venions de traverser une période difficile et je pense que toutes les grandes équipes dans tous les sports traversent des années difficiles.

« Et maintenant, nous sommes sur le chemin du retour », a déclaré l’Espagnol. « Nous faisons tout notre possible pour rendre cette équipe encore meilleure et championne à nouveau, et je pense que nous avons une très bonne ambiance d’équipe avec Charles et les ingénieurs, et nous sommes un sérieux concurrent pour l’avenir.

« Et je veux dire, c’est Ferrari – qui n’aime pas Ferrari dans la vie normale ? » il a insisté.

Sainz, qui a remplacé Vettel au sein de l’équipe basée à Maranello début 2021, a fait un excellent travail en s’intégrant dans son nouvel environnement, ce qui n’était pas une mince affaire, surtout quand le gars de l’autre côté du garage rouge est un certain Charles Leclerc.

Les deux s’entendent bien jusqu’à présent, rappelant le « Bromance » que Sainz a partagé avec Lando Norris chez McLaren, sur lequel il a commenté: « Bromance est un mot fort, mais nous nous entendons très bien, nous nous amusons beaucoup à l’extérieur de la piste de course et même sur [it].

« Nous gardons la compétition propre et amusante, nous poussons l’équipe dans la même direction, nous nous poussons très fort.

« C’est l’ambiance parfaite pour l’équipe, et nous pratiquons beaucoup de sports ensemble – comme aujourd’hui, le golf – toujours en train de traîner, et c’est très amusant », a-t-il conclu.

Fermez la piste et fermez-la aussi ❤️#essereFerrari 🔴 @Charles_Leclerc @CarlosSainz55 pic.twitter.com/foeLicYq1J – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 30 octobre 2021

Et il semble que la bonne ambiance au sein de l’équipe, et la nouvelle unité de puissance, naturellement, portent leurs fruits car la Scuderia a récemment été sur une courbe de performance à la hausse.

À Austin, Sainz et Leclerc ont surclassé les deux voitures McLaren et ont terminé respectivement septième et quatrième de la course. Un bon résultat du Monégasque, alors que Sainz a été gêné par un arrêt au stand bâclé qui a permis à Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo de le battre respectivement sixième et cinquième.

Néanmoins, cela signifie que Ferrari a réduit l’écart avec McLaren à 3,5 points dans le championnat des constructeurs et est bien placé pour prendre la troisième place de l’équipe basée à Woking avec cinq courses restantes cette saison.

Sainz a joué un rôle essentiel dans cette réalisation, marquant trois podiums pour son équipe, et est actuellement septième au classement des pilotes à seulement 5,5 points de Leclerc, sixième.

