Sainz: Nous voulons construire une Ferrari gagnante pour l’avenir

Carlos Sainz est devenu l’un des pilotes hors concours de la saison 2021 du Championnat du monde de Formule 1, son intégration dans Ferrari a été au-delà des attentes et il est maintenant déterminé à rendre à nouveau l’équipe la plus célèbre du sport.

Alors que Charles Leclerc tenait la cour sur Maranello, après avoir licencié Sebastian Vettel, Ferrari s’est tourné vers Sainz comme alternative. L’Espagnol avec 123 départs en Grand Prix à son nom est bien parcouru en F1, la Scuderia sa quatrième équipe.

Et, il serait juste de dire que Sainz a mûri et continue de le faire, indiquant bien à l’avance qu’il n’est pas chez Ferrari pour jouer le second violon à qui que ce soit. Cela était manifestement évident après les qualifications de Monaco quand il était clairement lésé que son coéquipier l’ait fait, l’homme de Madrid a senti qu’il avait eu une bonne fissure à un début de première place.

Mais l’erreur de Leclerc a refusé à Sainz (et à quelques autres) un tir à la pole ce jour-là, au lieu de cela, il a dû se contenter de la troisième, qui est devenue deuxième lorsque l’autre Ferrari a subi un échec lors de l’échauffement. Et c’est là que la voiture n ° 55 est restée jusqu’à la fin de la course dimanche, derrière le vainqueur Max Verstappen dans le Red Bull.

Mais le fait qu’il déborde de colère face à l’occasion manquée est le genre d’esprit qui anime les bons pilotes de grands pilotes. Sainz a le talent et la soif d’être ce dernier.

Pleinement engagé envers Ferrari sur le long terme, Sainz a expliqué pourquoi il avait engagé son avenir pour les Reds lors d’un entretien approfondi avec Gazzetta Motori: «Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui ont la possibilité et la capacité de réagir comme nous.

«Bien sûr, c’est difficile mais déjà cette année nous prouvons que nous sommes plus rapides, maintenant nous avons besoin de temps, nous voulons construire une équipe gagnante, peut-être pas l’année prochaine mais par la suite.

«Voyons ce qui se passe avec la nouvelle réglementation, nous travaillons déjà pour être compétitifs en 2022 mais nous ne connaissons pas le niveau des adversaires.»

La réalité pour Ferrari est que le temps n’est jamais de leur côté car l’Italie demande à son équipe nationale de course d’être à la pointe de la F1 tout le temps. L’humeur chez Tifosi est sombre, les victoires ont été beaucoup trop rares ces derniers temps.

La pression et l’attention n’échappent pas à Sainz: «Il y a de grandes émotions, et d’abord la responsabilité géante, vous savez que vous conduisez non seulement pour n’importe quelle équipe mais pour des millions de fans en Italie et dans le monde.

«Alors c’est un honneur, chaque enfant avait une voiture rouge parmi ses jouets et être pilote Ferrari signifie que le moment est venu d’être ce gars-là, au volant de cette voiture de cette couleur.

Sainz a déménagé à Maranello pour être aussi proche que possible de l’usine pendant la semaine, il est un visiteur régulier, gagnant le cœur et l’esprit de tout le monde à l’usine dans le processus.

Sainz a expliqué: «Quand je suis à Maranello, c’est pour travailler, peut-être que quand j’ai fini, je passe une journée, mais le week-end, je retourne à Madrid.

«Une journée typique est dans le simulateur de 9h00 à 17h00, des réunions avec les ingénieurs, un dîner à 19h30 qui change beaucoup l’horaire espagnol, puis se coucher tôt et le lendemain plus de réunions. En même temps, je suis un bon régime pour avoir de l’énergie pour chaque jour.

Quant au calendrier pour atteindre ses objectifs avec l’équipe, Sainz a déclaré: «Nous devons avoir un peu de patience, 2021 est une année de reconstruction de l’équipe et de commencer 2022 en toute confiance. Nous construisons une bonne équipe pour les années à venir, les pilotes et tout le monde à Maranello sont pleinement motivés pour réussir.

Alors que les Reds ont une foi inébranlable en Leclerc pour l’avenir, il serait juste de dire qu’ils ont décroché le jackpot avec Sainz car lui aussi montre ses vraies couleurs, avec une touche de qualités de leadership en prime.

Cette semaine, Sainz et Leclerc étaient au Paul Ricard pendant quelques jours pour tester les pneus pluie Pirelli 18 pouces 2022. Lors de sa journée dans le cockpit, l’Espagnol a bouclé 167 tours, 92 en pleine mer et 75 sur les intermédiaires.