Sainz “pas à 100% à la maison” après le troisième podium

Au sommaire : Carlos Sainz Jnr a admis qu’il ne se sent toujours pas tout à fait à l’aise dans sa Ferrari malgré son troisième top 3 pour l’équipe à Sotchi.

En bref

Les accidents montrent que je ne suis pas encore chez moi en voiture – SainzAprès les 15 premières courses de sa première saison avec Ferrari, Sainz devance son coéquipier Charles Leclerc de 8,5 points au championnat. Cependant, il dit qu’une série de chutes dans les courses récentes se sont produites parce qu’il n’est toujours pas tout à fait à l’aise dans le SF21.

« Nous avons profité des occasions pour marquer ces trois podiums. Mais je suppose que vous avez vu de l’extérieur que je ne suis pas encore à 100% chez moi avec une voiture.

Sainz a déclaré que ses récents accidents étaient atypiques pour lui. “Je ne me suis jamais écrasé dans ma carrière, je suis un pilote qui ne le met jamais dans le mur et pour une raison quelconque, il y a eu quelques accidents qui montrent que je ne comprends toujours pas complètement la voiture.”

Sainz s’est écrasé lors des essais à Zandvoort À Sotchi, où il s’est qualifié sur la première ligne et a pris la troisième place, Sainz a déclaré qu’il “a fait un effort conscient également pour progresser étape par étape à travers les essais libres et les qualifications, et être rapide vraiment quand j’en ai besoin d’être rapide au lieu d’être rapide tout de suite en FP1.

« Cela a bien fonctionné, estime-t-il. “Cela m’a donné une bonne confiance et j’ai été rapide tout le week-end et je me suis senti chez moi.”

Les titres de la série junior IndyCar sont terminés

Les catégories juniors d’IndyCar se sont terminées une semaine après la série principale, à Mid-Ohio. Kyle Kirkwood a décroché le titre Indy Lights lors de la course finale malgré sa première place en dehors des deux premières places depuis juin. Cinquième pour le pilote Andretti, Kirkwood, a remporté le titre devant son rival HMD David Malukas, qui est arrivé deuxième derrière Linus Lundqvist alors que le rideau tombait sur une série qui n’a pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie.

Au cours du même week-end, Christian Rasmussen a remporté le titre Indy Pro 2000 et Kiko Porto a mis la couronne USF2000 hors de portée de ses rivaux avec une course à perdre.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 35 ans aujourd’hui, Emerson Fittipaldi remportait le CART Indycar Road America 200, qui avait été reporté de 13 jours à la suite de fortes pluies à sa date initiale.

