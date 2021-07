Sainz: Pas une bonne idée de regarder l’Italie contre l’Espagne avec Ferrari

in

La fièvre du football est à son comble en Europe alors que les meilleures nations du football se préparent pour les Championnats d’Europe de football 2020 (reportés à 2021) avec l’Italie et l’Espagne, un affrontement potentiel en demi-finale qui mettra fin au rêve de coupe de l’un ou de l’autre.

Le pilote Ferrari Carlos Sainz, originaire d’Espagne, a été interrogé sur ce qu’il pensait d’une telle rencontre, ce à quoi il a répondu : « Ce serait un très bon match à regarder avec l’équipe…

“Ou en fait peut-être pas, car je serais très minoritaire”, s’empressa-t-il d’ajouter.

Passionné de football et fan du Real Madrid, Sainz se concentrera davantage sur le travail à accomplir, à Spielberg II ce dimanche, cherchant une répétition du Grand Prix de Styrie du week-end dernier, rebaptisé Grand Prix d’Autriche, au Red Bull Ring où il y avait un une sorte de résurgence pour les Reds le jour de la course.

En pensant à Spielberg I, Sainz a déclaré aux journalistes : « C’était la première course depuis que je suis chez Ferrari où tout s’est déroulé exactement comme prévu et bien sûr la prochaine étape consiste à réussir à se qualifier aussi bien que nous l’avons fait en France.

« Ensuite, effectuez la course comme nous l’avons fait lors du Grand Prix de Styrie, lorsque je suis passé de la 12e à la sixième place », a souligné Sainz qui, en un mot, dit : La voiture est bonne en qualité à certains moments, et bonne dans le course parfois mais jamais bonne dans les deux un week-end.

Charles Leclerc a ajouté : « Il y a quelques jours ici, nous étions vraiment forts, donc c’était dommage pour l’incident du premier tour avec Pierre. [Gasly]. Nous devons repartir du rythme soutenu de la première course à Spielberg pour aborder la seconde de la meilleure façon possible.

Bien que la piste soit la même, la gomme Pirelli sera différente de celle utilisée dimanche, comme l’a expliqué Sainz : « Nous avons des pneus composés plus tendres, que nous devrons comprendre, des températures plus fraîches ainsi qu’un pneu prototype à évaluer avant qu’il ne soit introduit à partir de Silverstone.

« Donc, nous aurons un programme assez chargé en essais libres, qui comprendra également une meilleure préparation pour samedi, du moins dans mon cas. Je sais que je peux faire mieux que la douzième place du dernier Grand Prix sur la grille.

“Je pense que nous avons abordé le week-end de la bonne manière et nous venons ici avec beaucoup de données qui devraient nous aider à faire mieux en qualifications, cependant, je ne pense pas qu’il soit logique de trop compromettre le rythme de course pour gagner une place. sur la grille samedi. Ce sera un week-end chargé et intéressant », a prédit Sainz.

Ferrari semble résignée à son destin de milieu de terrain, car l’accent est mis sur sa voiture 2022, qui ne peut pas être un raté comme ses prédécesseurs.

Le SF21 a montré des flashs de la vraie affaire, Bakou et Monaco par exemple, mais à part cela, la Scuderia doit compter sur le talent et les prouesses de ses deux pilotes très utiles pour limiter les dégâts.

Tifosi peut s’attendre à la même chose au Red Bull Ring rechargé ce week-end.

En ce qui concerne le foot, il convient de noter que lorsque Fernando Alonso a conduit pour la Scuderia en 2012, l’Espagne a rencontré l’Italie en finale de l’UEFA Euro 2020 au cours de laquelle les Espagnols ont triomphé 4-0.