Sainz “plus calme” après avoir compris les raisons de l’accident · .

Carlos Sainz Jnr s’est excusé auprès de son équipe pour la chute qui a mis fin à sa participation aux qualifications, mais a déclaré qu’il se sentait plus calme maintenant qu’il en comprenait les raisons.

Le pilote Ferrari a percuté la barrière dans le dernier virage avant de boucler son premier tour en Q2. Il a dit que c’était “très frustrant et, pour être honnête, aussi très surprenant”.

“Ce n’est pas une erreur que j’ai commise depuis longtemps et j’en ai évidemment été très surpris”, a déclaré Sainz. “Je suis allé directement dans notre garage pour voir ce qui s’était passé sur les données et ce que j’aurais pu faire différemment.”

Sainz a déclaré qu’un changement de force du vent dans le virage l’avait pris au dépourvu. « Après l’avoir regardé, pour être honnête, je suis plus calme à ce sujet.

« J’ai vu que je suis entré dans le virage 5 km/h plus lentement que lors de la manche précédente, mais il y a une rafale de vent arrière de 35 à 40 km/h par rapport à un vent arrière de 10 km/h en Q1, et cela m’a probablement envoyé sur un énorme survirage.

« C’est malheureux, mais en même temps, je ne veux pas m’en servir comme excuse. Je pense que je dois des excuses à l’équipe, mais en même temps, ce n’est pas quelque chose sur lequel je vais trop m’attarder parce que j’ai vu les données et cela m’a laissé un peu plus calme à ce sujet.

Après que la voiture se soit éloignée de lui, Sainz a déclaré qu’il ne pouvait rien faire pour la garder hors des barrières.

« Une fois que j’ai vu que j’étais entré dans le virage plus lentement que lors de la manche précédente, j’ai dit d’accord, je n’ai rien essayé de fou ou de stupide et j’ai juste perdu. C’est comme ça que ça se passe parfois, c’est comme ça que le sport automobile fonctionne et nous en apprenons. »

Alors que son coéquipier Charles Leclerc s’est qualifié septième, Sainz s’alignera pour la course de demain en 15ème position.

“C’est malheureux parce qu’aujourd’hui je me sentais au sommet de la voiture en Q1 et en FP3, donc j’ai l’impression qu’il y a eu un bon résultat sur la table”, a-t-il déclaré. “Mais cela fait aussi partie du processus d’apprentissage avec cette voiture, je suppose, et cela fait partie du fait de vivre ce genre d’expériences pour continuer à apprendre et pour revenir plus fort dans la seconde moitié de la saison.”

