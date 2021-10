Sainz prédit que Ferrari ne sera pas « aussi compétitif » qu’en Turquie

22/10/2021 à 05:26 CEST

L’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) prédit que sa voiture ne sera pas « si compétitive » ce week-end au Grand Prix des Etats-Unis comme lors de la précédente épreuve du Championnat du Monde de Formule 1, celle de Turquie il y a quinze jours. Le coureur madrilène a déclaré, lors de la conférence de presse précédant la dix-septième manche du calendrier, qu’il arrivait sur l’un de ses « circuits préférés », les Amériques, dans la ville texane d’Austin. « C’est l’un de ces circuits modernes où ils ne se sont pas trompés, mais ont été corrects avec la forme des virages, l’équilibre entre haute et basse vitesse ou les dépassements. Parfois, j’ai été assez critique envers les circuits de Formule 1 moderne voitures, mais en fait, je pense que c’est l’une des bonnes », a-t-il déclaré dans un communiqué recueilli par motorsport.com.

Ferrari affronte McLaren pour la troisième place du championnat des constructeurs et Sainz compte un demi-point d’avance sur son coéquipier, le Monégasque Charles Leclerc. « A Austin, nous ne devrions pas être aussi compétitifs qu’en Turquie, car là-bas nous étions très proches des leaders et nous nous battions pour le podium dès la première séance d’essais. Nous allons revenir un peu là où nous devrions être, un combat serré à nouveau avec McLaren. », a prédit le Madrilène, troisième du Grand Prix de Russie et pilote du jour en Turquie.