Sainz salue le travail d’équipe Ferrari-Mercedes après avoir dépassé Hamilton · .

Carlos Sainz Jnr a exprimé sa gratitude pour le “travail d’équipe” entre Ferrari et Mercedes après avoir pu se détacher de Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Styrie.

Le pilote Ferrari poursuivait Lando Norris, cinquième, lorsque Hamilton lui a laissé un tour dans la seconde moitié de la course. Mais alors que les temps au tour du pilote Mercedes diminuaient, Sainz s’est rendu compte qu’il était retenu, ce qui présentait une situation « délicate ».

« Je suis P6, il est P2 ; il se bat pour le championnat et je me bats pour essayer de rattraper Lando pour la cinquième place », a déclaré Sainz.

« À ce moment-là, je l’ai laissé passer parce qu’il courait dans [one minute] 8.5, 8.6 qui à l’époque était plus rapide que ce que je pouvais faire avec le dur.

« Mais soudainement, il a eu une baisse de rythme et j’ai pu continuer à aller plus vite avec le pneu dur. Soudain, je me suis vraiment approché de lui pendant 10 tours et j’étais coincé entre 1,5 et 2 secondes derrière lui.

Bien qu’il ait pu tourner plus vite, Sainz n’a pas pu initialement se situer à moins d’une seconde du pilote Mercedes, ce qui lui aurait permis d’utiliser le DRS.

« Si j’étais entré dans le DRS, j’aurais probablement essayé de me défaire moi-même. Le problème, c’est que je ne pouvais tout simplement pas entrer dans le DRS parce que la Mercedes n’est en fait pas si mauvaise, évidemment, dans les virages.

“Puis tout à coup, j’ai réussi à entrer dans le DRS et j’ai juste averti mon équipe que je voulais évidemment me défaire pour essayer d’aller chercher Lando.”

Sainz a déclaré que les équipes ont travaillé ensemble pour s’assurer que la course des deux pilotes n’était pas gravement compromise lorsqu’il a dépassé la Mercedes.

“Il y avait un très bon travail d’équipe là-bas entre mon équipe, la FIA et Mercedes pour faire le geste le plus simple et le moins dangereux possible pour nous deux parce que je ne voulais évidemment pas gâcher sa course et toute sorte de mauvaise situation. .

« Cela a donc parfaitement fonctionné et m’a malheureusement coûté 10 à 15 tours de temps de course. Mais je ne peux pas trop me plaindre car c’est une circonstance de course.

