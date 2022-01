Sainz : Si la voiture est bonne cette année, nous sommes prêts !

Carlos Sainz était l’un des pilotes les plus remarquables qui ne se battaient pas pour le champion du monde de Formule 1 2021, l’Espagnol utilisant sa première année pour se retrancher à Maranello et donner à son coéquipier Ferrari très apprécié de sérieux éléments de réflexion.

Les statistiques montrent que Sainz a terminé cinquième au classement des pilotes de l’année dernière, le meilleur des autres (derrière le quatuor Red Bull et Mercedes) et surtout devant son coéquipier Leclerc, l’élu de l’équipe.

La troisième place à Abu Dhabi, derrière les prétendants au titre Max Verstappen et Lewis Hamilton, était le meilleur départ qu’il aurait pu souhaiter, entrant dans la saison morte sur le pied avant et bien sûr un grand sourire chaque matin.

Au cours de l’année dernière, la paire de Ferrari a remporté cinq podiums chacun au total, mais Sainz a devancé le classement final de 5,5 points avec quatre podiums à son actif, ce qui peut sembler peu, mais le fait qu’il ait battu son coéquipier lors de sa première saison d’essai est certain d’avoir conquis les cœurs et les esprits de tous ceux de Maranello, et du Tifosi, qui souffre depuis longtemps, comme il l’a fait de nombreux experts, nous y compris.

Le facteur de bien-être pour le Madridista est le fait que ses pairs sur la grille du Grand Prix et les directeurs d’équipe de F1 lui ont donné le feu vert devant Leclerc en tant que pilote qu’ils admirent.

Sainz : Je dois m’améliorer dans tout

Si Sainz est plutôt Alain Prost ou Niki Lauda dans son approche de la course – cérébrale, efficace ; puis Leclerc montre des nuances de Gilles Villeneuve et Jean Alesi – courageux, aimable.

À l’heure actuelle, on pourrait dire que Ferrari a besoin de grosses cuillerées de l’ancien. Step-up Sainz qui est devenu un pilote qui pourrait bien mener la grande équipe italienne vers plus de succès, à condition que son équipe livre un package gagnant.

Mais l’évolution de Sainz n’est en aucun cas terminée, alors dit-il : « Je dois m’améliorer dans tout. En tant que conducteur, je ne suis jamais satisfait à cent pour cent de l’une de mes facettes. Je pense qu’ils ont tous une marge d’amélioration.

« Chaque année, j’entre dans l’hiver sachant que je dois m’améliorer dans tous ces domaines si je veux continuer ma progression en tant que pilote et être champion du monde de F1. »

En repensant à une année épique, Sainz est apparu comme une force cool et calme au sein de Ferrari, coûtant à son équipe beaucoup moins cher que Leclerc en dépenses de dommages causés par les accidents et déterminant pour les Reds battant McLaren à la troisième place du championnat des constructeurs F1 2021.

Pour l’instant, les deux pilotes se sont bien adaptés, bien mieux que l’environnement toxique qui régnait en 2020, lors de la dernière saison de Sebastian Vettel en Rouge.

Sainz : En tant que pilote, je veux me battre pour un titre mondial de F1

Mais la réalité de la dernière décennie en F1 est qu’une équipe ou deux ont dominé, laissant des miettes à ceux qui n’ont pas réussi à suivre. Par conséquent, pour 2022, avec la promesse de règles du jeu équitables, les esprits sont optimistes avant ce qui pourrait l’être.

« Ce que je sais, c’est qu’en tant que pilote, je veux me battre pour un championnat du monde et que je suis prêt pour la saison prochaine, il se peut qu’il y ait une F1 très proche ou qu’il y ait quelqu’un qui appuie sur le bouton et domine. «

Sainz est arrivé chez Ferrari alors qu’ils traversaient l’un de leurs pires sorts dans une histoire illustre au sommet du sport. En 2020, ils étaient sixièmes du championnat des constructeurs de F1, cette année, la troisième place est une amélioration puissante et impressionnante.

Le joueur de 27 ans peut s’attribuer le mérite d’avoir réussi en s’adaptant rapidement au fait d’être sous les projecteurs uniques d’être un pilote Ferrari, d’éviter les conflits et de tout donner pour la cause avec son cri chaleureux de « Vamos! » cela envoie tous les bons signaux à son équipe, et quiconque doutait de Sainz est la vraie affaire.

Peu importe qui vous êtes, vous ne pouvez pas battre un conducteur si sa voiture est une seconde plus rapide

Il croit également fermement qu’il peut mener la bataille et rivaliser avec succès contre les références actuelles des pilotes, à savoir Hamilton et Verstappen, déclarant dans une interview avec AS : « Avec la même voiture, oui, je peux, ou du moins avec des conditions plus égales.

« Le problème, c’est que l’année dernière, Mercedes et Red Bull étaient entre huit dixièmes et une seconde par tour plus rapides, c’est la voiture. La différence entre les pilotes, je pense, n’est pas supérieure à deux ou trois dixièmes.

« S’il y a un conducteur dans une voiture huit dixièmes plus rapide que la vôtre, peu importe à quel point vous êtes bon, vous ne pourrez pas le battre. J’espère que la F1 l’année prochaine sera plus équilibrée, nous pourrons tous nous amuser davantage et concourir de manière égale.

Alors que tous les bons bruits ont afflué du QG au sujet des règles de l’année prochaine et de la voiture qu’ils ont développée pour la nouvelle ère, Sainz est prudent : « Concernant Ferrari en 2022, il est très difficile de savoir où nous allons être l’année prochaine. .

« Mais je pense que l’équipe a beaucoup grandi et au cours de la saison, nous sommes devenus une équipe beaucoup plus forte en termes d’arrêts aux stands, de stratégie, de pneus, de manière d’exécuter le week-end… Si la voiture est bonne cette année, nous sommes prêts ! déclara Sainz.