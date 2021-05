Sainz teste Pirelli au Paul Ricard

26/05/2021

Activé à 16 h 25 CEST

Carlos Sainz il est de retour en piste trois jours après son premier podium avec Ferrari à Monaco. Le pilote madrilène roule ce mercredi sur le circuit français Paul Ricard pour tester les pneus intermédiaires et pluie de Pirelli pour la saison 2022. Sainz a succédé à son partenaire Charles Leclerc , qui a travaillé hier sur des pneus de 18 pouces sur piste mouillée.

Pirelli avait prévu d’effectuer ces deux jours d’essais avec Mercedes, mais Brackley l’a rejeté par crainte de dépasser la limite de dépenses prévue pour la saison prochaine, selon le nouveau plafond budgétaire.

Hier Leclerc Il a bouclé un total de 141 tours sur la piste française, 83 sur les pneus intermédiaires et 58 sur les pneus de pluie extrême. Sainz suivra le même programme que le Monégasque.

@ Carlossainz55 est sur la bonne voie pour @ScuderiaFerrari aujourd’hui à @PaulRicardTrack testant 2022 # Fit4F1 Pneus pluie 18 pouces: intermédiaires le matin suivis de pleines mouillées l’après-midi. pic.twitter.com/AAE9uPoxq5 – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 26 mai 2021

Sainz a déjà testé Pirelli à Jerez avant de débuter la saison, en février. De ces nouveaux tests, le fournisseur italien de pneus Formula va extraire des informations précieuses qu’il diffusera au reste des équipes, car tout le monde ne peut pas participer à ces tests.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

Après cette deuxième et dernière journée d’essais au Paul Ricard, Pirelli n’aura plus que deux jours pour tester ses pneus pluie intermédiaires et extrêmes avant la saison 2022. Ces deux jours d’essais auront lieu à Magny Cours les 15 et 16 septembre. les tests se feront avec l’Alpine de Fernando Alonso et Esteban Ocon.