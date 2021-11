Sainz : Un vendredi difficile comme toujours ici au Mexique

Bien que Ferrari soit en bonne forme à l’Autódromo Hermanos Rodríguez, se trouvant à l’extrémité du milieu de terrain, Carlos Sainz insiste sur le fait que vendredi était un défi pour la Scuderia au Mexique.

Sainz a admis auparavant avoir une mauvaise histoire sur le site mexicain, tout en promettant de réaliser une bonne performance cette fois-ci, d’autant plus que son équipe s’est fixé pour objectif de remporter la troisième place du championnat des constructeurs de Formule 1, avec McLaren en compétition avec eux pour ce.

Bien que l’Espagnol ait devancé son coéquipier Charles Leclerc lors des deux séances d’essais vendredi, il semble avoir du mal à maîtriser son SF21, ce que Sainz a évoqué dans le communiqué de presse de son équipe.

« Un vendredi difficile comme toujours ici au Mexique, où le manque d’adhérence affecte beaucoup le comportement de la voiture », a-t-il révélé.

« Nous avons essayé quelques changements de FP1 à FP2 qui n’ont pas semblé fonctionner, alors nous sommes revenus à la configuration de ce matin pendant la séance pour essayer de reproduire l’équilibre que j’avais en FP1 quand j’étais plus heureux avec ça, » le 27 -year-old a expliqué, qui a terminé sixième en FP1 et cinquième en FP2.

« Demain, nous essaierons d’autres alternatives pour voir si nous pouvons continuer à gagner du temps au tour et améliorer les performances globales de la voiture.

« Certains de nos concurrents ont l’air très rapides donc ça va être un combat serré », a admis l’Espagnol.

Sainz a ensuite parlé de l’atmosphère incroyable créée par les fans présents au week-end de course.

« Chaque fois que j’éteins le moteur, j’entends les fans crier fort dans les tribunes », a-t-il révélé. « C’est génial de voir autant de drapeaux Ferrari ici au Mexique.

« Nous ressentons le soutien et nous allons essayer de préparer un bon week-end pour tout le monde », a conclu le pilote Ferrari.

Charles Leclerc n’a pas eu un meilleur vendredi, car il a filé tôt dans FP1 au virage 16 et a endommagé l’aileron arrière de sa voiture, et a fini par rester assis la majeure partie de la session, avant de revenir sur la piste vers la fin pour atteindre la huitième place, deux dixièmes de moins sur son coéquipier.

Cependant, le joueur de 24 ans profite de son séjour au Mexique.

« C’est super d’être de retour à Mexico ! a-t-il déclaré vendredi dans le communiqué de presse de l’équipe.

« L’atmosphère ici est incroyable, comme toujours. Avant même d’arriver sur la piste, c’est vraiment impressionnant de voir autant de fans autour de la ville et nous apprécions vraiment le soutien de tout le monde.

« Nos séances d’aujourd’hui étaient assez différentes, précise le Monégasque. « Le matin, il y avait beaucoup de poussière sur la piste, ce qui la rendait assez glissante et délicate à piloter, notamment au niveau du freinage.

« L’évolution de la piste a été significative entre FP1 et FP2 », a expliqué le double vainqueur. « Tour après tour, on sentait qu’on allait plus vite.

« C’est encore difficile de se comparer aux autres et de comprendre exactement où l’on en est, a prévenu Leclerc.

« Pour demain, nous devons juste nous concentrer sur la réalisation du meilleur tour possible et je suis convaincu que nous avons le potentiel pour faire du bon travail ce week-end », a conclu la star de Ferrari.

Quoi qu’il en soit, Ferrari semble dans une bien meilleure situation que McLaren, leurs rivaux pour la troisième place du classement des constructeurs, dont les pilotes Daniel Ricciardo et Lando Norris n’ont jamais figuré dans le top dix lors des séances d’essais du vendredi.

Seuls 3,5 points séparent les rivaux de longue date, en faveur de McLaren. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)

#Tifosi partout où nous allons ❤️ Une fanbase pas comme les autres 👊#essereFerrari 🔴 #MexicoGP pic.twitter.com/UytBHCMPgP – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 6 novembre 2021