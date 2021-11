Saisissez Call of Duty: Vanguard pour 39 $ chez Walmart pour le Black Friday

L’année du jeu ne serait tout simplement pas complète sans Call of Duty, et la dernière version de la franchise à succès de cette année propose un nouveau voyage dans les tranchées de la Seconde Guerre mondiale. une remise substantielle sur Call of Duty : l’Avant-garde, alors l’offre Black Friday de Walmart récompensera votre patience. Le détaillant a baissé le prix des éditions PS4, PS5, Xbox Series X et Xbox One de Vanguard à seulement 39 $. C’est la meilleure offre que nous ayons vue sur Vanguard depuis son lancement.

Cette offre est uniquement disponible pour les abonnés Walmart + pour le moment, mais tout le monde peut profiter de cette réduction à partir de 16 h 00 PT / 19 h 00 HE. L’accord sera en vigueur jusqu’au 29 novembre, même si nous ne serions pas surpris qu’il soit épuisé.

Call of Duty: Vanguard comprend un mode campagne assez bref mais amusant ainsi qu’une pléthore de contenu multijoueur en ligne, notamment des zombies et du PVP.

Ce contenu est également mis à jour tout au long de l’année avec de nouvelles cartes, niveaux et produits cosmétiques, et devrait vous divertir jusqu’à l’arrivée du prochain Call of Duty. Si les rumeurs sont vraies, le jeu pourrait même comporter un certain Avenger étoilé et un archéologue brandissant un fouet dans une future mise à jour. Pour plus d’informations sur le multijoueur du jeu, consultez le récapitulatif de GameSpot de la passe de combat de Vanguard et de la première saison.

« Elements of Vanguard semble être de bons ajouts à la franchise, mais ses idées ne se marient pas toujours bien avec le cadre de la série », a écrit le critique Phil Hornshaw dans sa critique de Call of Duty: Vanguard. « Ce cadre est toujours solide, et le jeu de tir solide, le multijoueur passionnant et les moments inventifs de la campagne valent la peine d’être recherchés. »

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.