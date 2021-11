Saisissez cet accord Galaxy S21 de 600 $ aujourd’hui avant qu’il ne se vende Black Friday

Le Samsung Galaxy S21 a été un peu difficile à trouver cet été et cet automne au milieu de la crise mondiale du transport maritime, ce qui est compréhensible, car c’est l’un des meilleurs téléphones Android sur le marché aujourd’hui. En fait, nous craignions un peu qu’il n’y ait pas d’offres pour le S21 à cause de ces problèmes d’approvisionnement, mais Samsung nous a joyeusement prouvé le contraire.

L’offre Galaxy S21 de Samsung vous offre 200 $ de réduction sur chaque modèle S21 – portant le S21 à 600 $, le S21+ à 850 $ et le S21 Ultra à 1 000 $ – puis à ajouter du crédit Samsung.com pour que vous puissiez acheter un étui, un chargeur ou peut-être une nouvelle paire d’écouteurs pour accompagner votre nouveau téléphone tout doux. Le S21 obtient un crédit instantané de 25 $, tandis que le S21+ et l’Ultra reçoivent 50 $.

Alors que vous obtenez une carte-cadeau plus grande avec les modèles plus grands, l’offre sur le Galaxy S21 ordinaire est la meilleure du lot – car elle vous permet d’économiser de l’argent sur un téléphone qui est épuisé depuis des semaines et des semaines, un téléphone qui n’a pas t vu une vente importante depuis le marasme de l’été. Et je n’attendrais pas une seule seconde avant de saisir cet accord avant qu’il ne soit de nouveau ordonné en 2022.

Économisez 200 $ et obtenez une carte-cadeau instantanée avec votre Galaxy S21

Si vous recherchez le S21 ordinaire, saisissez-le avant qu’il ne se vende. Amazon et Best Buy ne peuvent pas garder le S21 ordinaire en stock, et les transporteurs n’ont pas beaucoup plus de chance eux-mêmes. Les Galaxy S21+ et S21 Ultra plus chers ont réussi à rester en stock, mais le bébé du groupe est extrêmement populaire. Alors que nous verrons de nombreuses offres de téléphones Android Black Friday, le S21 a été si populaire qu’il devra peut-être les asseoir dans un coin avec une ceinture « épuisée » en travers.

Et il y a de nombreuses raisons d’aimer le petit par rapport aux modèles plus chers : le S21 standard est plus facile à utiliser d’une seule main, il a toujours une bonne autonomie de batterie et le même design saisissant que le S2+/Ultra (juste avec un merveilleux- sentir le dos en plastique au lieu de briser le verre) tout comme ses grands frères. Tous les trois ont le même logiciel – à l’exception de la prise en charge du S Pen sur le S21 Ultra – et ont le même puissant Snapdragon 888 qui alimente toutes vos applications et jeux. En bref, le Galaxy S21 est le meilleur rapport qualité-prix pour la même expérience formidable. En fait, une meilleure expérience si vous n’êtes pas un fan des écrans incurvés et de leurs protecteurs d’écran capricieux.

Ce sera une aussi bonne affaire Samsung Galaxy que nous le verrons pour le S21 ordinaire cette année. Étant donné que le lancement du S21 FE est incertain et que nous sommes sûrs à 99% que nous ne verrons pas le Galaxy S22 avant mars au plus tôt, saisir le S21 maintenant est votre pari le plus sûr si votre téléphone se comporte mal ou montre son âge. Après tout, il n’y a rien de pire que de casser votre téléphone et de ne pas pouvoir trouver un Galaxy S21 à acheter parce qu’ils sont coincés dans un conteneur d’expédition dans un arriéré de six mois.

