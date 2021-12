Saison 2 – Première, bande-annonce et tout ce qu’il faut savoir – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

Après un parcours réussi dans les cinémas du monde entier, la franchise Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba est de retour du studio Ufotable.

Auparavant, la chaîne japonaise Fuji TV avait confirmé que la série serait diffusée pendant deux cours consécutifs, couvrant ainsi les saisons automne (octobre-décembre) 2021 et hiver (janvier-mars) 2022. Mais comment l’histoire sera-t-elle divisée pendant ces six durée d’un mois ?

Voici les informations essentielles à connaître sur Demon Slayer : Saison 2 :

Deux arcs pour Demon Slayer : Saison 2

Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba – Mugen Train Arc

La première partie de la saison débutera le 10 octobre avec une mini-série en sept parties qui passera en revue les événements du film Demon Slayer : Mugen Train (Kimetsu no Yaiba : Mugen Ressha-Hen), reliant ainsi la première saison à l’arc suivant dans la continuité directe de la série.

Cette version de la bande montée pour la télévision comportera de nouvelles images et musiques, ainsi que son premier épisode présentera une histoire inédite avec Kyōjurō Rengoku, le pilier de la flamme, avant d’embarquer pour la mission dans le train Mugen.

L’auteur-compositeur-interprète LiSA reviendra pour interpréter l’ouverture intitulée « Akeboshi » et la fin « Shirogane ».

Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba – Arc du quartier des divertissements

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – Entertainment District Arc (Kimetsu no Yaiba : Yūkaku-hen), une adaptation de l’arc de la huitième histoire du manga original de Koyoharu Gotōge, sera présenté jusqu’au 5 décembre avec un épisode spécial d’une heure. Cette partie comprendra un total de 11 chapitres.

Après les événements du train Mugen, Tanjirō, Nezuko, Inosuke et Zenitsu accompagnent Tengen Uzui en mission à Yoshiwara. Le Pillar of Sound est à la recherche de ses trois femmes disparues, qui enquêtaient sur des rumeurs impliquant des démons dans le Red Light District. Là, ils affronteront Daki, le Upper Moon Six.

Aimer sera chargé d’interpréter l’ouverture intitulée « Zankyosanka » et la fin « Asa ga kuru ».

Source : CinéPremière