Saison 20, épisode 6 ⋆ .

Kourtney s’est-il remis avec Scott?

Dans Keeping Up with the Kardashians Saison 20 Episode 6, Scott avait un aveu d’amour étonnant pour son ex.

Pendant ce temps, Khloe est partie à la recherche d’un sans-abri qui a eu un impact durable sur elle il y a des années.

Ailleurs, Kim a fait appel à une professionnelle pour faire ses débuts en danse TikTok.

Paul Dailly est rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.

