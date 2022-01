Saison 2022 révélée, mises à jour des champions, lignes de skin remaniées et nouvelle devise Mythic Essence

Une nouvelle année apporte une nouvelle saison de League of Legends, et Riot Games a fourni aux fans une multitude de changements et de nouvelles fonctionnalités à venir dans le jeu en 2022.

Avec le début de la nouvelle saison classée, il est temps pour Riot d’anticiper ce qui s’en vient en 2022. En 2022, nous verrons un certain nombre de gammes de skins se rafraîchir, les champions recevront de nouvelles mises à jour visuelles ainsi qu’au moins une refonte complète. Ci-dessous, nous examinerons certains des faits saillants de la diffusion en direct. Vous pouvez regarder l’intégralité de l’événement ici.

La nouvelle saison apporte également un nouveau flair visuel aux rangs actuels de LoL. Comme indiqué ci-dessus, les nouveaux visuels sont une mise à niveau par rapport à ce que nous avons vu auparavant. Nous verrons également une multitude de nouveaux champions arriver, avec des rumeurs spéculant déjà que nous verrons 6 ou 7 au total ajoutés cette année. Le premier d’entre eux, Zeri, a déjà été révélé (ci-dessous).

La foudre frappe toujours deux fois. Ou trois à sept fois. pic.twitter.com/JoLX2JEphg – League of Legends (@LeagueOfLegends) 6 janvier 2022

Nous avons également reçu une mise à jour sur la nouvelle fonctionnalité de défis à venir sur LoL. Bien que nous n’ayons vraiment eu qu’un autre regard sur le système, nous avons déjà eu une expérience pratique de la fonctionnalité du PBE.

Peaux et champions

Un autre léger changement se présente sous la forme d’un remaniement de l’ancien système Gemstones. Actuellement, les coffres à butin ont une petite chance de contenir une pierre précieuse, avec laquelle les joueurs peuvent acheter des skins et des protections uniques. À l’avenir, ceux-ci deviendront Mythic Essence, les joueurs pouvant désormais les gagner de diverses manières à l’avenir.

Une nouvelle gamme de skins appelée « Mythic Skins » sera ajoutée, la première étant le Ashen Knight (illustré ci-dessus). Cela sera lancé aux côtés d’une nouvelle boutique Mythic, qui présentera les anciens skins de l’édition Prestige sortis les années précédentes. La boutique tournera une fois par mois, avec de nouveaux skins ajoutés une fois qu’ils seront sortis depuis un an. Enfin, les skins Prestige 2018/2019 reviendront également, bien que les propriétaires d’origine recevront une version alternative exclusive pour montrer leur dévouement à débloquer ces récompenses Prestige plus difficiles à obtenir (illustrées ci-dessous).

Modifications apportées aux skins et aux coffres de butin

Il y a un certain nombre d’autres changements plus petits et de nouvelles choses à venir sur les skins et les coffres de butin de l’événement en direct que nous soulignerons ci-dessous :

Nouveau système de progression pour les coffres à butin. Un système de style « Battle-Pass » reproductible pour les coffres Hextech et une piste de déverrouillage unique pour les coffres d’événement offriront une récompense de prestige à la fin. Mises à jour des anciens skins et champions, similaires à ce que nous avons vu avec Caitlyn. Ahri sera la première et viendra dans sa base et ses skins en 2022. Le «club des 1000 jours» (champions sans skin depuis plus de 1000 jours) verra plus de skins ajoutés alors que Riot cherche à résoudre ce problème. Les champions comprennent ; Gangplank, Fiddlesticks, Rek’sai, Trundle, Rell, Orianna et Heimerdinger. Il y en aura plus, et Riot est au courant de la liste. Highnoon, Starguardian et les gammes de skins sur le thème des abeilles recevront également de nouveaux skins. Une ligne de skin unique « Battlebunny » sera également ajoutée en tant que thème de skin en 2022. Riot Games a également ajouté un vote pour la prochaine ligne de skin à changer – Infernal, Gothic et Arclight sont les options. « Monster Tamer », le choix de la troisième place en 2021 sortira en 2022. La gamme de skins « Lunar » obtiendra également de nouveaux skins en 2022. Calendrier de sortie plus lent pour les champions en 2022. L’objectif est toujours de libérer un champion pour chaque voie chaque année, cependant, ce ne sera pas toujours le cas. La voie médiane en aura souvent deux pour tenir compte de la variété Mage et Assassin. Le Champion 2 pour 2022 sera un Support Enchanteur. Sera « plus sombre » que les précédents supports Enchanter. Udyr sera le premier champion à obtenir un VGU en 2022 (voir ci-dessous.) Shyvana, Nocturne, Tryndamere, Skarner, Kog’maw, seront le vote 2022 pour la mise à jour VGU en 2023.

Récompenses et plus

Un nouvel ensemble de missions sera ajouté du 7 au 13 janvier, avec des récompenses comprenant :

Saison 2022 Icon 1500 Blue Essence Eternals Capsule Forge God – Saison 2022 Ward The Call Emote 500 Orange Essence Hextech Chest + Key

Une nouvelle saison de Clash arrive en 2022, avec le premier événement prévu pour le week-end du 15-16 janvier.

D’autres changements viendront en 202, mais cela résume les moments clés de la diffusion en direct.