Saison 4, épisode 10 ⋆ .

Y avait-il un moyen d’aider May?

Dans l’épisode 10 de la saison 4 du 9-1-1, Athena et Michael ont parlé à May de sa tentative de suicide passée dans le but de la faire parler avec eux.

Pendant ce temps, Hen et Karen ont été émotionnellement bouleversées lorsque leur fille adoptive a retrouvé sa mère biologique.

Ailleurs, les 118 ont répondu à une série d’appels concernant les parents et leurs enfants.

Paul Dailly est rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.

