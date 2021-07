Saison 6 – The Heat ajoute de nouvelles cartes, un mode zombie, des armes et plus encore

Les zombies sont enfin de retour dans Call of Duty: Mobile.

Activision a publié la dernière mise à jour de Call of Duty: Mobile Season 6 appelée The Heat. Comme toutes les autres mises à jour, le patch de la saison 6 a ajouté de nouvelles cartes, armes, modes, etc., ainsi que des changements d’équilibrage des armes dans le jeu. En dehors de cela, un tout nouveau pass de combat de la saison 6 a également été mis à disposition dans lequel les joueurs peuvent passer au niveau supérieur pour débloquer diverses récompenses.

La série classée 3 a également commencé et les rangs de tous les joueurs ont été réinitialisés en fonction de leurs rangs dans la série classée précédente. Cela signifie que les joueurs devront recommencer pour se classer et, ce faisant, ils pourront débloquer diverses récompenses dans le jeu. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la mise à jour COD Mobile Season 6.

Nouvelles cartes

La nouvelle saison 6 de Call of Duty: Mobile introduit deux nouvelles cartes multijoueurs, Slums et Stack.

Bidonvilles

Slums est une carte emblématique du jeu Call of Duty Black Ops II et a une fontaine au milieu de la carte comme point de repère. La carte est de petite taille et convient aux combats à longue et à courte portée.

Empiler

Stack est une installation militaire presque symétrique dans un désert et a été initialement lancé dans Call of Duty: Modern Warfare. La carte sera disponible exclusivement pour le mode Gunfight.

Mode siège des morts-vivants

Call of Duty: Mobile a reçu l’un des modes de jeu les plus attendus de la saison 6 qui marque le retour des zombies dans le jeu. Le mode s’appelle Undead Siege, et ce sera un mode bataille royale où les joueurs seront déployés sur la carte, et ils doivent survivre cinq nuits et cinq jours en combattant les zombies. Pour ce faire, ils doivent rassembler des fournitures, de l’équipement pendant la journée et au coucher du soleil, ils devront se défendre avec leur base alors que les zombies tentent d’attaquer.

Nouvelles armes

COD Mobile Season 6 a ajouté deux nouvelles armes à la liste d’armes actuelle du jeu, l’une d’entre elles est un SMG nommé MX9 et l’autre est un pistolet AR, Rytec AMR.

MX9 peut être déverrouillé gratuitement au niveau 21 en accomplissant les missions de passe de combat, tandis que Reytac devrait être disponible plus tard dans la saison 6 via un événement en jeu.

Nouvelles séries classées, Guerres de clans et récompenses

Comme mentionné précédemment, avec l’introduction d’une nouvelle saison, les rangs des joueurs ont été réinitialisés et la série classée 3 a commencé. Les joueurs peuvent gravir divers rangs tout en débloquant les récompenses suivantes :

Récompense classée multijoueur CR-56 AMAX – Street Venom : Atteignez le rang Master I dans Lerch multijoueur – Coup de pied de pénalité : Atteignez le rang Master III dans Battle Royale Clan War Rewards : Apparence d’opérateur Firebreak avec des objets esthétiques équipables. RUS-79U – Plan d’arme de brise-cage.