Saison de gonflement du Bayern Munich: Lothar Matthäus pense que Leroy Sane tire une “Goretzka”

La transformation musculaire de Leon Goretzka en quarantaine contre les coronavirus a pris d’assaut les médias sociaux, car le milieu de terrain a facilement accumulé environ cinq bons livres de muscle avant la reprise de l’entraînement à Sabener Strasse pour le Bayern Munich. À en juger par les images qui circulent sur les réseaux sociaux, d’autres joueurs ont emboîté le pas, notamment Marc Roca, Alphonso Davies et, plus récemment, Leroy Sane, que Lothar Matthäus a rencontré au hasard dans le centre-ville de Munich la semaine dernière, par Tz.

Selon le rapport, lorsque Matthäus a vu Sane à Munich, il a déclaré qu’il semblait que l’ailier avait pris du poids depuis les Championnats d’Europe avec l’Allemagne. Plus précisément, il a déclaré que le numéro 10 du Bayern avait l’air « vraiment musclé ». En plaisantant, il a déclaré: “Je pense que Leroy fait une Goretzka maintenant.”

En plus de remarquer l’amélioration de son physique, Matthäus a également pu discuter brièvement avec Sane lorsqu’ils se sont rencontrés. Sane était conscient que la saison dernière avec le Bayern était décevante pour lui, personnellement, ainsi que ses sorties pour Die Mannschaft à l’Euro. Il avait récemment déclaré à Bild qu’il voulait être beaucoup plus décisif dans le dernier tiers, mais qu’il ne voulait pas non plus être jugé uniquement sur ses objectifs et ses passes décisives, ou son absence.

Matthäus a été particulièrement critique envers Sane dans un passé récent, donc lors de leur brève rencontre impromptue par hasard, il a voulu avoir une idée de la façon dont Sane avait pris ces critiques. « Lors de notre rencontre, j’ai voulu savoir de lui comment il percevait ma critique. Il est très critique envers lui-même et sait qu’il peut faire mieux. Il a désormais fait face à la fin de l’Euro. Il sait qu’il a mal joué. Maintenant, il est plein d’énergie », a-t-il expliqué. Reconnaissant ce genre de rajeunissement de Sane jusqu’à présent de la pré-saison sous Julian Nagelsmann, Matthäus a supposé que “cela pourrait être un an” pour le numéro 10 du Bayern.

Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Matthäus a également spécifiquement souligné ce qu’il pense que Sane doit améliorer, de son point de vue. «Il doit assumer plus de responsabilités, travailler plus en arrière, marquer plus de buts et fournir des passes décisives. Il doit performer de manière cohérente et, surtout, faire une apparition dans les matchs importants. Après toutes les critiques, il doit enfin donner la réponse. J’espère qu’on verra un Leroy Sané qui en met désormais un au sommet”, a-t-il souligné.

Après avoir débuté et joué 75 minutes lors du match d’ouverture du Bayern en Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach, Sane aura une autre chance de repartir du bon pied en milieu de semaine, lors de l’affrontement DFL-Supercup contre le Borussia Dortmund.