Saison de la Vierge 2021 – Ce que vous devez savoir sur la saison de la Vierge

La saison du Lion est une fête d’un mois, mais les festivités se terminent le 22 août, lorsque le Soleil entre dans la Vierge travailleuse. Il est temps de nettoyer ce gâchis ! Cette météo astro vibre magnifiquement avec les signes terrestres Taureau, Vierge et Capricorne, mais les signes mutables Gémeaux, Sagittaire et Poissons sont confrontés à un certain stress.

La Vierge consiste à aider les autres. C’est le signe le plus axé sur les détails, et il est également gouverné par Mercure intelligent, donnant aux Vierges un esprit vif, un œil critique et des compétences de planification incroyables. Honnêtement, je pense que la Vierge est le signe d’un travail chargé – ils pensent, parlent et font quelque chose 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ils sont toujours pressés, même lorsqu’il n’y a rien à faire. Vous adoptez ces vibrations pour le mois prochain, c’est donc le moment idéal pour devenir productif, établir de meilleures habitudes quotidiennes et faire des tonnes de merde ! Est-ce la période la plus amusante de l’année ? Absolument pas, mais c’est parfait pour réorganiser littéralement tout, et si vous êtes étudiant (ou si vous voulez simplement acquérir une nouvelle compétence), c’est un temps astro stellaire pour retourner en classe !

Cependant, quelques problèmes surviennent pendant la saison de la Vierge. Tout d’abord, vous vous souvenez quand j’ai dit que la Vierge aime aider les autres ? Ouais, c’est facile de passer tout ton temps et ton énergie à aider les autres à faire des trucs. Ne vous méprenez pas, le travail d’équipe fait que le rêve fonctionne, mais assurez-vous également de prendre soin de vos propres besoins. Il est également facile de stresser à propos des petits détails, même s’ils sont insignifiants. Au lieu de devenir incontrôlable, pourquoi ne pas utiliser toute la puissance de votre cerveau pour essayer de trouver une nouvelle solution ? La Vierge est un signe mutable, il est donc flexible et adaptable, ce qui signifie que vous pouvez aussi être rn !

TBH, il y a beaucoup de bons côtés à cette saison ! Vous pouvez sans effort faire un plan, faire le travail et obtenir de beaux résultats. Vous vous sentez inspiré pour faire en sorte que quelque chose – une affectation de travail, un passe-temps, une relation – fonctionne au mieux de ses capacités. Soyez productif, restez concentré et continuez votre bon travail (ne vous fatiguez tout simplement pas à vous battre pour être « parfait »). Prendre plaisir!

Lisez votre horoscope du signe Soleil / Levant pour la saison de la Vierge :

bélier

Vous n’êtes pas habitué à planifier ou à vous concentrer sur les détails – vous préférez vous attaquer à tout tête la première, mais ce n’est pas la bonne chose à faire. Restez assis, soyez présent et concentrez-vous. C’est le meilleur moment de l’année pour ranger votre logement, développer une routine quotidienne plus structurée et adopter des habitudes plus saines. C’est un peu ennuyeux, je sais, mais vous redevenez fougueux une fois que vous vous êtes mis au travail.

Taureau

Vous vous sentez fringant, excité et prêt à vous amuser ! La saison de la Vierge est l’une des périodes les plus en vogue de l’année pour vous, et c’est un mois complet où la zone de romance, de sexe et de plaisir de votre graphique s’illumine TF. L’amour vient plus naturellement maintenant – de nouvelles personnes et d’anciennes relations – et vous vous sentez aussi beaucoup plus capable d’exprimer de l’affection. Prendre plaisir!

Gémeaux

Tout le temps astrologique de la Vierge qui flotte autour des étoiles en ce moment attire votre attention vers la terre, en particulier vers la vie à la maison et avec votre famille. Tout d’abord, c’est le moment idéal pour nettoyer tout le désordre qui s’accumule chez vous – la Vierge adore ranger – mais c’est aussi le moment idéal pour renouer avec vos parents, reprendre contact avec vos racines et vous reposer à la maison et rechargez vos batteries. Froideur.

Cancer

Si vous avez l’impression que votre téléphone sonne toutes les deux secondes sans arrêt, ce ne sont que les vibrations de la saison de la Vierge qui éclairent la zone de communication de votre carte. C’est le moment de se connecter avec les autres et d’apprendre à mieux les connaître, et c’est encore un meilleur moment pour nouer de nouvelles relations ! Les vibrations de la Vierge sont très pointilleuses, donc certaines de ces nouvelles personnes pourraient ne pas le faire pour vous, mais les personnes que vous décidez de garder seront parmi les meilleures connexions que vous établirez.

Leo

Continue de te bousculer, Léo ! Cette saison de la Vierge veut que vous preniez tout ce que vous avez commencé pendant la saison Lion – en particulier en ce qui concerne le travail – et que vous continuiez jusqu’à ce que ce soit parfait. Vous vous sentez plus concentré, plus productif et tout simplement mieux dans votre peau. Continuez à tuer le jeu et obtenez des résultats incroyables ! Bon travail maintenant = récompenses incroyables plus tard (un gros bonus sur votre salaire, au moins), alors continuez !

Vierge

HBD ! Tout tourne autour de toi maintenant, Vierge ! Que ce soit à la maison, au travail, avec votre partenaire ou tout simplement pour un projet personnel, c’est le meilleur moment pour initier quelque chose de nouveau. Vous serez impliqué à long terme dans tout ce que vous commencez maintenant, alors choisissez (soigneusement) un objectif, faites un plan et allez-y ! Vous êtes la star du spectacle !

Balance

Installez-vous confortablement, car c’est un mois lent. La zone d’isolement de votre thème et l’achèvement des cycles sont activés, alors ne vous attendez pas à beaucoup d’excitation pendant un moment. C’est le moment de s’arrêter, de rassembler vos pensées et de réfléchir à tout ce qui s’est passé au cours de l’année écoulée. Vous risquez également de rencontrer une ex-flamme ou un ex-ami. Tirez des leçons positives du passé et débarrassez-vous de tout bagage pour entrer dans la saison de la Balance comme la meilleure version de vous-même !

Scorpion

Vous êtes tout aussi pointilleux que les Vierges en ce qui concerne votre équipe – vous gardez un cercle restreint très étroit et vous n’êtes pas si désireux de présenter de nouveaux visages à votre équipe. Ce mois, cependant, est l’une des périodes les plus sociales de l’année pour vous. En plus de renforcer vos amitiés déjà existantes, cette saison Vierge est parfaite pour trouver de nouveaux amis qui correspondent parfaitement à la facture. En fait, ils peuvent remplacer tous les amis merdiques ou toxiques avec lesquels vous avez été coincé.

Sagittaire

C’est un mois décisif pour vous, Sagittaire. Tous les yeux sont rivés sur vous au travail, alors assurez-vous de donner le meilleur de vous-même ! De nombreux projets à long terme arrivent à leur terme, il est donc important que vous finissiez en force. Si vous obtenez des résultats étonnants, vous allez totalement épater votre patron, ce qui pourrait conduire à une augmentation ou à une promotion potentielles !

Capricorne

Faites de la vie une aventure en cette saison de la Vierge ! La maison neuvième de votre thème, qui régit la nouveauté, l’exploration et l’expansion, est activée. Qu’il s’agisse d’essayer un nouveau passe-temps, d’aller à un endroit différent de votre lieu de rencontre habituel, ou même de partir en vacances impromptues le week-end, faites quelque chose pour ajouter un peu de variété à votre vie. Les choses sont devenues obsolètes et vous méritez de passer un bon moment !

Verseau

Si vous êtes en couple, vous et votre partenaire vous sentez absolument enchevêtrés l’un avec l’autre en ce moment. La saison de la Vierge active la zone d’intimité de votre thème, et quel que soit votre statut relationnel, c’est l’une des périodes les plus érotiques de l’année. Si vous avez une relation / situation / béguin, cette météo astro est stellaire pour faire passer votre vie amoureuse au niveau supérieur. Si vous sortez juste ensemble ou que vous vous connectez, vous pouvez vous attendre à du sexe vraiment fou, mais sachez que vous attrapez presque certainement des sentiments !

Poissons

Saison de la Vierge = saison des menottes pour votre signe, donc si vous êtes célibataire et prêt à vous mêler, votre sécheresse amoureuse pourrait bientôt prendre fin ! Si vous êtes déjà en couple, vous pouvez toujours profiter des bonnes vibrations de ce mois-ci en adoptant vos qualités les plus proches de la Vierge et en travaillant dur pour rendre votre relation la meilleure possible. Oh !

Jake Register Jake Register (mieux connu sous son pseudo Instagram, @jakesastrology) est une Balance et l’auteur des Sexoscopes hebdomadaires de Cosmopolitan.

