Saison de Premier League 2021/22 : cinq questions clés

Saison 2021/22 de Premier League : plus de questions

Southampton et Hasenhuttl atteindront-ils le bout du chemin ?

Il y a deux ans, Ralph Hasenhuttl se sentait bien en Premier League. Son style a transformé Southampton d’un côté agité en un côté stable, et cela semblait être une question de temps avant qu’un plus grand club n’appelle. Pourtant, alors que nous entrons dans cette nouvelle saison de Premier League, son stock semble être au plus bas.

Encore une fois, il y a eu des signes positifs sous le manager autrichien la saison dernière, le club étant passé en tête du classement à un moment donné et est entré dans la nouvelle année autour des places de la Ligue des champions. Mais l’effondrement de Southampton en deuxième mi-temps la saison dernière a été tel qu’ils sont finalement devenus beaucoup plus proches de la relégation que de n’importe quel autre spot européen. Cette saison à venir verra les Saints sans talisman Danny Ings, qui est parti pour Aston Villa. Jannik Vestergaard semble également se diriger vers la porte, et malgré quelques jeunes ajouts, les Saints semblent légers dans des départements importants. Au cours des trois dernières saisons, Hasenhuttl a semblé n’être qu’à quelques ajouts de Southampton. Les arrivées ne se sont jamais vraiment produites, et les choses pourraient bien dégénérer ce trimestre.

Aston Villa est-elle la vraie affaire cette saison de Premier League?

Depuis 2018, Aston Villa a toujours été confrontée à une perspective (même infime) de perdre Jack Grealish. Le départ potentiel de leur talisman a toujours été quelque chose qui a terrifié les fans. Pourtant, comme cela s’est finalement produit maintenant, Grealish étant parti pour Manchester City avant cette saison de Premier League, et quelques voix de mécontentement des fans mises à part, Villa semblait bien équipée pour faire face à cette perte.

C’est un peu ironique que pour une équipe qui compte énormément sur la créativité de Grealish, l’année de son départ est celle où ils semblent empilés dans ce département. Les signatures de Villa depuis sa promotion en 2019 ont attiré l’attention, la saison dernière, ils ont fait des acquisitions intelligentes à Emiliano Martinez, Ollie Watkins et Matty Cash. Et cette année, ils ont fait de même, comme Emi Buendia, Danny Ings et Leon Bailey. L’important est que Villa ait fait ces signatures, sans vraiment s’attendre à ce qu’il atteigne immédiatement une place parmi les six premiers. Ils sont ambitieux, sans nécessairement assumer le fardeau des attentes, et avec quelques équipes dans les taches européennes semblant incertaines, le club des Midlands pourrait bondir.

Les fans d’Everton seront-ils patients avec Benitez ?

À peine Rafa Benitez a-t-il commencé à être lié à Everton que les fans de Toffees ont présenté des reçus concernant les commentaires de l’Espagnol sur le club lorsqu’il était manager de Liverpool, son rival acharné. C’était à peu près un indicateur de la façon dont les fans d’Everton ont pris leur nouveau manager avant la nouvelle saison de Premier League.

Benitez est le dernier nom de la pirogue de Goodison Park pour essayer de rapprocher le club des spots européens. Au fil des ans, Everton a choisi le manager avec un point à prouver (Ronald Koeman). Ils ont également opté pour le jeune et passionnant rendez-vous (Marco Silva) et le vainqueur éprouvé (Carlo Ancelotti), qui ont tous offert de fausses aubes mais pas de vrais résultats. Benitez se situe quelque part dans le sens des première et troisième sections, et aimera un club dans lequel il y a des ressources considérablement plus importantes par rapport à sa saison précédente en Premier League, mais de combien de temps disposera-t-il ? Un départ fulgurant signifie que les fans qui ne sont déjà pas convaincus seront de plus en plus critiqués, mais il faut de la patience.

Est-ce la dernière saison de Premier League pour Dyche à Burnley ?

L’idée que la campagne précédente aurait été la dernière saison de Premier League pour Sean Dyche à Burnley n’était pas absurde. En fait, cela faisait suite à des rumeurs similaires de la saison 2019/20, qui ressemblait également à la dernière pour Dyche à Turf Moor. Le « Ginger Mourinho » a fait paraître ces rumeurs déplacées au cours des deux saisons. Mais la spéculation n’est pas du tout terminée. Dyche arrive-t-il au bout de sa route avec Burnley ?

Il n’est même pas exagéré de suggérer si Burnley eux-mêmes pourraient arriver au bout de la route de la Premier League. Les Clarets n’ont pas tout à fait renforcé leur équipe au cours des deux dernières années. Le jeune défenseur Nathan Collins et le gardien Wayne Hennessey sont les seuls ajouts à ce jour cet été. Et c’est quelque chose qui met de plus en plus leur manager mal à l’aise. Ces deux rumeurs ont peut-être été démenties, mais elles ne sont pas sans fondement. Il y a des traces de fumée à Turf Moor, et bientôt il pourrait y avoir un incendie.

Est-ce important si Brentford tombe en panne?

Brentford sera le dernier nom à rejoindre la Premier League remaniée, et le premier depuis Huddersfield en 2017. L’équipe de Thomas Frank lancera la nouvelle saison dans son nouveau stade communautaire, où se trouve le grand nom d’Arsenal, lors de sa première saison de haut niveau. en plus de 70 ans. Les Bees frappent à la porte de la promotion depuis un certain temps, étant tombées en finale des barrages en 2020, mais la relégation comptera-t-elle ?

Brentford est une équipe incroyablement patiente, faisant confiance à sa méthode et à son analyse basée sur les données. À tel point que malgré toutes leurs ambitions, ils n’ont fait les play-offs que deux fois entre 2015 et 2020. Sans parler de leur incroyable patience avec Thomas Frank après son arrivée. La relégation pourrait arriver après leur première saison de retour, beaucoup les ont à descendre, mais cela ne dissuaderait pas du tout ce club. Ils n’ont aucun intérêt à accélérer leur croissance, et toute baisse à court terme importe peu à long terme.

