Saison des araignées : un expert met en garde des milliers de bestioles effrayantes qui envahissent les maisons britanniques : « Peut pincer ! » | Sciences | Nouvelles

On dit que d’énormes araignées envahissent les jardins britanniques se rassemblent pendant leur saison des amours et pourraient même vous étouffer si vous ne faites pas attention. Les araignées domestiques, ces insectes effrayants et effrayants qui descendent d’espèces originaires de la Méditerranée ou de l’Afrique du Nord, aiment vivre dans nos maisons chaudes et sèches et ne se trouvent pas sur les grandes toiles emmêlées dans votre jardin. Richard Jones, un entomologiste et auteur, a déclaré que les araignées que nous voyons courir sur nos tapis et se précipiter autour de la maison sont généralement des araignées domestiques. Il a déclaré à Radio 1 Newsbeat : « Ceux que vous voyez courir sur le tapis devant vous vous font flipper, le plus souvent ce sera un homme en quête d’une sorte de poursuite amoureuse.

“Elles sont plus mobiles que les autres femelles sédentaires. Et c’est pourquoi nous les voyons à cette période de l’année.”

Cependant, l’expert a déclaré qu’il était plus improbable que les araignées de jardin fassent les mêmes progrès.

L’entomologiste et auteur a ajouté : « Les araignées des jardins semblent très grosses et évidentes pour le moment, mais elles restent des créatures d’extérieur et elles n’envahissent pas nos maisons.

M. Jones a déclaré que la seule fois où vous pourriez voir l’une de ces bestioles effrayantes envahir votre maison, c’est si votre voisin l’a fait sortir de la sienne.

Faites attention à ne pas déranger les araignées, car elles peuvent vous pincer si vous décidez de les ramasser avec vos doigts.

La meilleure chose à faire lorsque l’on vous traverse en courant est d’ouvrir la paume de votre main pour que les créatures ne se sentent pas menacées.

M. Jones a estimé que la maison moyenne pourrait avoir entre 20 et 40 araignées tapies dans l’ombre.

Il a déclaré: “Les vieilles maisons victoriennes comme la mienne – avec beaucoup de petites fissures et crevasses et des endroits où les choses peuvent entrer – je ne serais pas du tout surpris si nous sommes bien dans quatre chiffres.”

LIRE LA SUITE: Des araignées de grande taille se dirigent vers les maisons à la recherche d’un partenaire

Ils mangent des mouches, des moustiques et d’autres insectes gênants et ils sont de la nourriture pour les oiseaux, les hérissons, les lézards et d’autres animaux importants. Une maison avec des araignées est une maison saine.

La saison des araignées commence généralement début septembre et se poursuit jusqu’à la mi-octobre, où les araignées mâles recherchent une partenaire féminine.

Certaines araignées domestiques peuvent mesurer jusqu’à 10 cm de long, soit la taille d’une main humaine.