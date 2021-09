Saison des fêtes : ce que les MPME endurcies par Covid, les petits détaillants attendent cette année par rapport à l’année dernière

Alors que les consommateurs avaient également prévu de faire leurs achats pendant la saison des fêtes de l’année dernière, 75 % étaient enclins à faire des achats en ligne.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La saison des fêtes de cette année serait le moment de vérité pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans de nombreux secteurs hors ligne destinés aux consommateurs après le salon étouffé de l’année dernière. C’est aussi parce que le canal en ligne ou le commerce électronique avait saisi l’occasion l’année dernière pour attirer les acheteurs sur le support numérique pour les achats récréatifs et essentiels, grâce aux vents arrière induits par Covid. Ayant maintenant combattu les deux vagues de la pandémie et compris le comportement d’achat des consommateurs dans la nouvelle normalité, les petites entreprises, y compris les détaillants, espèrent retrouver leur mojo dans une certaine mesure cette saison des fêtes alors que le taux de vaccination continue d’augmenter alors même que le la peur de la troisième vague persiste en arrière-plan.

« Il y a certainement un certain sentiment d’optimisme pour la saison des fêtes de cette année. Certes, la peur de la troisième vague est là, mais il semble que le programme de vaccination soit en bonne voie pour remédier à la situation. Ainsi, la grande lueur d’espoir est clairement le programme de vaccination. Si cela continue, la plupart des détaillants planifieront une grande saison des fêtes alors que beaucoup s’attendent à une croissance par rapport aux niveaux de 2019. Cette saison serait des achats joyeux par rapport à l’année dernière », a déclaré à Financial Express Online Kumar Rajagopalan, PDG de la Retailers Association of India (RAI).

Alors que les consommateurs avaient également prévu de faire leurs achats pendant la saison des fêtes de l’année dernière, 75 % étaient enclins à effectuer des achats en ligne, contre 66 % qui avaient prévu d’opter pour des magasins autonomes, selon l’indice de shopping festif 2020 de la RAI. ont toujours été les meilleurs indicateurs de l’état d’esprit des consommateurs pendant la période des fêtes.

« Les segments électronique et alimentaire se portent déjà bien. Le véritable indicateur, ce sont les vêtements après la nourriture. La deuxième catégorie de consommation en Inde est constituée de vêtements ou de textiles qui n’ont pas encore eu autant de succès. Ici, le sentiment de plaisir pendant la saison de sortir et de rencontrer des amis et des parents est important car le segment des vêtements de bureau est toujours impacté. Ainsi, la croissance viendrait si les vêtements décontractés et les vêtements de fête se rétablissaient. Ce sera la grande joie », a ajouté Rajagopalan.

Le marché national des textiles et des vêtements valait environ 100 milliards de dollars au cours de l’exercice 19 et devrait atteindre 190 milliards de dollars d’ici l’exercice 26, selon l’India Brand Equity Foundation. Selon un récent rapport de l’ICRA, les exportateurs de textiles en Inde verraient un taux de 20 à 25 pour cent au cours de l’exercice en cours. De plus, le gouvernement a approuvé mercredi le programme d’incitation liée à la production (PLI) pour les vêtements à base de fibres synthétiques et 10 segments de textiles techniques avec une dépense budgétaire de Rs 10 683 crore. En outre, des programmes d’incitation à l’exportation tels que la remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP) et la remise des taxes et prélèvements nationaux et centraux (RoSCTL) devraient stimuler le secteur textile.

« Le secteur textile se porte bien tandis que la croissance des exportations cherche également à s’accélérer. Le secteur compte majoritairement des MPME. En ce qui concerne les attentes de la saison des fêtes, les entreprises du textile et de l’habillement s’attendent certainement à une meilleure saison que l’an dernier. Certes, on ne s’attendra pas à ce que les marchés soient bondés comme avant Covid, mais ce ne sera pas sombre comme l’année précédente. La tendance est à l’amélioration des ventes alors que l’atteinte des niveaux de 2019 prendra du temps. Les entreprises sont maintenant habituées à l’environnement Covid et elles savent combien de marchandises stocker », a déclaré Ashok Juneja, président de la Textile Association (Inde) à Financial Express Online.

« Les initiatives du gouvernement telles que RoSCTL, RoDTEP, le programme PLI, etc., aideront les MPME à mieux faire pendant la saison des fêtes. La demande est susceptible d’augmenter par rapport à l’année dernière », a déclaré à Financial Express Online VD Zope, président de la Textile Association (Inde).

RK Vij d’Indorama Synthetics, basé à Delhi, qui est spécialisé dans le tissu en polyester, a déclaré que les entreprises s’attendaient à une amélioration des ventes à partir de ce mois-ci, suite à l’impact de la deuxième vague. « Nous exploitons déjà notre usine et la croissance cette saison devrait être d’environ 15 à 20 % de la production et des ventes ultérieures. Nous sommes mieux préparés cette fois au milieu d’une éventuelle troisième vague et nous nous attendons à moins d’impact sur les ventes », a déclaré Vij à Financial Express Online.

De même, Viva Hospitality, propriétaire de la marque de restauration rapide Imly, voit la confiance revenir dans une certaine mesure cette année par rapport à l’année dernière, car les consommateurs ont recommencé à manger avec leur famille et leurs amis après la deuxième vague. L’hôtellerie faisait partie des secteurs qui ont connu une perturbation maximale l’année dernière, car les restrictions liées au verrouillage ont obligé les restaurants à fermer temporairement et les consommateurs à rester chez eux.

« Les restaurants de cette année ont commencé à ouvrir en juin même après la deuxième vague. Du coup, la détente post-Covid est là maintenant alors que beaucoup de personnes ont déjà été vaccinées. La situation serait bien meilleure cette saison. Nous avons récupéré environ 60% tandis que notre concept de bar appelé Duty Free a obtenu une récupération de 80%, contre seulement 30% l’année dernière par rapport aux niveaux d’avant Covid », a déclaré Varun Puri, co-fondateur de Viva Hospitality à Financial Express Online. . Puri a ajouté qu’il avait dû fermer quatre points de vente pendant la période de Covid car les propriétaires n’étaient pas prêts à négocier avec les locations. Cependant, ils ont également pu ouvrir trois nouveaux points de vente au milieu de Covid lui-même.

« Les gains de la saison des fêtes ne seront nulle part proches de ce que nous avons perdu, mais cela aidera à regagner un peu de confiance. S’il y a une troisième vague, cela touchera certainement la confiance, mais les restaurants sont mieux préparés cette fois », a déclaré Puri. Cependant, selon Rajagopalan, le modèle d’achat pourrait baisser pendant la saison des fêtes s’il y a une troisième vague, car les gens ne célébreront pas l’heure avec un sentiment d’optimisme et préféreraient encore une fois ne pas déménager pour faire du shopping ou rencontrer des parents ou copains.

