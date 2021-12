Saison des fêtes pour finir en beauté; les consommateurs retournent dans les entreprises de commerce électronique pour dépenser

Parallèlement à l’augmentation du nombre d’acheteurs et des ventes brutes, les plateformes de commerce électronique ont également signalé une croissance du nombre de vendeurs.

La saison des fêtes en Inde a finalement vu les consommateurs desserrer les cordons de leur bourse, après un an et demi plutôt difficile, en raison de la pandémie en cours. Les acteurs du commerce électronique ont enregistré une valeur brute des marchandises de 9,2 milliards de dollars cette année, soit une augmentation de 23% par rapport à 2020, selon les données publiées par la société de recherche RedSeer. Un certain nombre de nouveaux joueurs se sont joints à la vente festive de Diwali et les joueurs existants ont intensifié leurs efforts pour en tirer le meilleur parti. «Historiquement, lorsque nous examinons les ventes des fêtes de fin d’année, nous finissons en grande partie par considérer Flipkart, Amazon comme le moteur des ventes. Ce que nous avons vu cette fois, c’est que la vente est beaucoup plus large que d’habitude. Nous avons vu des acteurs tels que Meesho, Reliance, Tata Cliq prendre une plus grande part aux ventes. Comme la vente festive est un événement phare, de nombreuses marques ont également participé de manière plus agressive avec des remises et des promotions », a déclaré Ankur Pahwa, partenaire et leader national du commerce électronique et de l’Internet grand public, à EY India à BrandWagon Online.

Alors que les villes de niveau 2 et de niveau 3 ont représenté la majeure partie des ventes cette année, la vente a été beaucoup plus importante, car au cours des derniers un an et demi, les gens se sont habitués aux canaux de commerce électronique comme source d’achat. Après son Great Indian Festival d’un mois, Amazon a affirmé dans un article de blog que 79% des nouveaux clients venaient de villes de niveau 2 et 3 telles que Ernakulam, Guntur, Patna, Krishna, Bhopal. De plus, un membre Prime sur deux qui a fait ses achats pendant la saison des fêtes provenait de villes de niveau 2 et 3, a ajouté Amazon.

Au cours des ventes festives de 2021, il y a également eu un changement dans la demande des catégories de produits. Parmi toutes les catégories, le mobile représentait 41% du GMV global enregistré par les acteurs du commerce électronique cette saison des fêtes, selon le rapport RedSeer. Considérablement, la catégorie de la mode a pris de l’élan après une année de croissance lente et a représenté 23 % du GMV global. « C’est une tendance très positive que la mode et l’habillement ont repris. Un grand nombre de consommateurs se sont abstenus de tels achats l’année dernière. L’habillement qui revient fortement est en soi un indicateur que l’économie numérique va dans la bonne direction », a déclaré Sreedhar Prasad, expert en affaires Internet.

En fait, l’année, le paiement à la livraison (CoD) a considérablement diminué, en particulier à cause de l’augmentation des paiements numériques comme les interfaces de paiement unifiées (UPI). Selon Prasad, cette tendance pourrait profiter aux acteurs du e-commerce en réduisant le nombre d’annulations de dernière minute. Cependant, Pahwa a rapidement souligné que les premiers acheteurs s’appuient toujours sur CoD à mesure que de nouveaux codes PIN arrivent sur la scène du commerce électronique. « De nombreux consommateurs existants sont passés au paiement prépayé par cartes, UPI et BNPL. Le mélange de COD n’a peut-être pas considérablement diminué, mais les nouveaux acheteurs finiront également par passer au prépayé une fois qu’ils auront instauré la confiance », a ajouté Pahwa.

Parallèlement à l’augmentation du nombre d’acheteurs et des ventes brutes, les plateformes de commerce électronique ont également signalé une croissance du nombre de vendeurs. La plate-forme d’expédition et d’activation de commerce électronique Shiprocket revendique une augmentation de 213% en termes de pourcentage de nouveaux vendeurs qui ont rejoint la vente dans les villes de niveau 3. Comme l’a déclaré Saahil Goel, PDG et co-fondateur de Shiprocket, près de 47 000 nouveaux vendeurs de villes de niveau 3 ont rejoint la plateforme, contre environ 16 000 vendeurs en 2020. Les villes de niveau 1 et 2 ont connu une augmentation de 138% et 175 % respectivement, a ajouté Goel.

« La saison des fêtes a généré de solides opportunités de croissance pour les vendeurs et les MPME et a permis de meilleurs revenus et moyens de subsistance pour les partenaires de la chaîne d’approvisionnement de Flipkart, y compris des lakhs de Kiranas. En fait, Flipkart a connu une croissance de plus de 55% du nombre de nouveaux vendeurs cette saison des fêtes, par rapport à 2020. Les niveaux 2 et 3 ont enregistré le plus grand nombre d’inscriptions de vendeurs avec 57% de vendeurs de petites villes telles que Jaipur, Surat. , Howrah, Tirupur et Panipat, entre autres », a déclaré un porte-parole de Flipkart.

Selon Pahwa d’EY India, des catalyseurs tels qu’une meilleure logistique, une distribution robuste, des produits financiers, y compris acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) ont également contribué à stimuler la croissance. La société de chaîne d’approvisionnement en nuage Prozo a augmenté sa capacité d’entreposage trois fois cette année alors que la demande de solutions d’entreposage et de traitement des commandes a considérablement augmenté, a déclaré Ashvini Jakhar, fondateur et PDG de Prozo. La société a vu sa demande quadrupler cette année, a ajouté Jakhar.

Après une saison de Diwali satisfaisante, de nombreux acteurs du e-commerce organisent désormais des soldes du Black Friday, des soldes d’hiver et se préparent également pour les soldes de Noël. « La dynamique des ventes de Diwali ne restera pas la même en décembre, mais la croissance d’octobre à novembre aura également des effets d’entraînement sur les ventes de fin d’année. Cependant, nous devrons garder à l’esprit que la nouvelle variante est également désormais une source de préoccupation dans le pays et cela pourrait affecter le sentiment des acheteurs », a déclaré un expert du secteur.

