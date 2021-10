Saison des fêtes pour mettre le secteur immobilier sur une trajectoire de forte croissance

Les acheteurs potentiels peuvent tirer un maximum d’avantages des sentiments positifs sur le marché soutenus par un amortissement financier pour prendre la meilleure décision sur leurs investissements immobiliers.

Le secteur immobilier a fait preuve d’une résilience indomptable à maintes reprises et à chaque fois, la croissance a été plus forte. Cette année, les fêtes de fin d’année y mettent du piquant. Les acheteurs considèrent la saison des fêtes comme un moment propice pour acheter la maison de leurs rêves, ce qui ouvre des perspectives de croissance élevées sur le marché du logement. En outre, la pandémie a induit la réalisation de posséder une maison pour assurer la sûreté et la sécurité des moyens de subsistance. Couplé à cela, un amalgame de facteurs, notamment la santé et le bien-être, le confort, la sécurité ainsi que des rendements stables et garantis sur les investissements, sont également devenus les déterminants qui propulsent la demande de logements en cette saison.

Selon les rapports de l’industrie, le secteur immobilier a fortement rebondi et les ventes de logements ont été multipliées par deux au cours de la période juillet-septembre 2021 à 62 800 unités dans sept grandes villes. La hausse a été observée en raison d’une meilleure demande, tirée par les faibles taux hypothécaires et l’embauche dans le secteur IT/ITeS. Les gens sont également attirés par le secteur du logement pour les investissements car leur épargne a augmenté, en dehors d’une meilleure sécurité d’emploi ainsi que des taux d’intérêt des prêts immobiliers record et de la croissance des sentiments d’accession à la propriété.

Des incitations telles que des réductions de droits de timbre dans certains États et la disponibilité d’options de financement multiples et faciles conduisent également à l’essor du marché résidentiel dans toutes les villes. L’immobilier est devenu une option viable en raison de sa sécurité relative et de l’assurance de rendements stables et réguliers. La pandémie a également conduit les NRI à envisager des investissements dans la patrie au milieu d’un sentiment de sécurité.

Capturant parfaitement l’esprit des fêtes de fin d’année, les développeurs ne ménagent aucun effort pour offrir une satisfaction maximale sur le marché centré sur le client. Des personnalisations plus importantes avec un espace de travail dédié, des salles d’étude, une kitchenette moderne, des zones de fitness et de divertissement et des balcons dominent la demande des consommateurs et les développeurs intègrent toutes ces fonctionnalités dans leurs offres résidentielles. Les immeubles de grande hauteur modernes, les townships fermés et les tours de luxe avec des infrastructures bien gérées sont devenus le choix le plus recherché, motivé par les intérêts des NRI, des UHNI, des expatriés, des professionnels, de la génération Y et des chefs d’entreprise, entre autres.

Même les espaces prêts à emménager continueront de rester la priorité absolue des acheteurs de maison à la recherche de biens rapides. Les sentiments actuels sont en faveur des acheteurs qui ont permis aux gardiens de clôture et même aux primo-accédants d’aller de l’avant avec leurs décisions d’achat. Pour eux, le segment du logement est resté l’option d’investissement la plus sûre et les politiques gouvernementales favorables, les offres lucratives maintiennent les sentiments des investisseurs soutenus sur le marché, ce qui devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres.

De plus, l’émergence d’un marché immobilier organisé dans les capitales des États et les villes de niveau 2 a considérablement amélioré le rapport offre-demande. Comme les coûts immobiliers dans les villes de niveau 2 sont relativement bas que dans les villes de niveau 1, il existe une plus grande demande de logements de qualité sur ces marchés. Selon une enquête d’Anarock, il y a une augmentation de la demande de propriétés résidentielles dans le niveau 2, 3 villes dont Amritsar, Chandigarh, Lucknow, Indore, Kochi, Coimbatore, Jaipur et Ahmedabad qui devraient devenir la prochaine destination de l’immobilier . La demande ici est également alimentée par les NRI qui aspirent désormais à posséder une maison dans des villes natales, qui sont pour la plupart des villes de niveau 2 et de niveau 3. L’habitabilité future, la croissance des opportunités professionnelles et les avantages tels que les grands espaces ouverts, la capacité de rester près de la famille, la faible pollution, l’amélioration des infrastructures sociales et physiques, etc. attirent les acheteurs.

La saison des fêtes inaugure une période propice pour toutes les parties prenantes avec de la positivité et plus de capital à investir. La situation est mieux maîtrisée et les campagnes de vaccination redonnent confiance. La demande et l’offre de logements connaîtront une hausse au cours des prochains trimestres. Les acheteurs potentiels peuvent tirer un maximum d’avantages des sentiments positifs sur le marché soutenus par un amortissement financier pour prendre la meilleure décision sur leurs investissements immobiliers.

(Par Mohit Goel, PDG, Omaxe Ltd)

