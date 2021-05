Saison des résultats: revenus robustes, marges fortes, coûts inférieurs

Cependant, la demande rurale reste raisonnablement forte; chez Maruti Suzuki, par exemple, les volumes ruraux représentaient 41% des volumes globaux en FY21, soit une augmentation de 200 à 250 pb en glissement annuel.

Avec le pack de services informatiques qui affiche une bonne série de chiffres et un rebond des entreprises axées sur le consommateur après les verrouillages de 2020, India Inc a fait un bon spectacle au cours du trimestre de mars.

S’il ne fait aucun doute que la croissance du chiffre d’affaires est revenue en force, les résultats des entreprises indiennes continuent d’être tirés autant par les réductions de coûts qu’au cours des trois derniers trimestres. Alors que les commentaires de la direction des acteurs des services de logiciels informatiques ont semblé confiants et que les prévisions pour l’exercice 22 ont été encourageantes, les acteurs du marché domestique, en particulier les entreprises en contact avec les consommateurs, ont été circonspects.

Sanjiv Mehta, directeur général et PDG d’Hindustan Unilever, par exemple, a déclaré qu’il serait difficile de dire comment l’entreprise se comporterait au cours du trimestre en cours étant donné les nombreuses restrictions localisées dues à la féroce deuxième vague. Cependant, la demande rurale reste raisonnablement forte; chez Maruti Suzuki, par exemple, les volumes ruraux représentaient 41% des volumes globaux en FY21, soit une augmentation de 200 à 250 pb en glissement annuel.

Les ventes nettes d’un échantillon de 139 entreprises (hors banques et services financiers) ont augmenté de 16,4% d’une année sur l’autre. Les entreprises ont réussi à augmenter leurs volumes et nombre d’entre elles ont pu accepter des hausses de prix pour répercuter les coûts des intrants plus élevés.

Le chiffre d’affaires de Maruti Suzuki a augmenté de 32% en glissement annuel, sous l’effet d’une forte hausse des volumes et d’une hausse de 4,5% en glissement annuel des ASP (prix de vente moyens). Les remises ont également baissé de manière significative à 16 600 Rs par véhicule au quatrième trimestre de l’exercice 21 contre 19 051 roupies au quatrième trimestre de 20 à mesure que la demande a augmenté. Les ventes nettes de Bajaj Auto ont augmenté de 26% grâce à une augmentation des volumes de 18% en glissement annuel et à une amélioration de 8% en glissement annuel de l’ASP net. Les revenus de TVS Motor ont bondi de 53% en glissement annuel, sous l’impulsion d’une augmentation de 47% en glissement annuel des volumes et de 4% en glissement annuel des ASP en raison de la hausse des coûts liés à la transition BS-VI et des hausses de prix prises au cours du trimestre.

Pour l’échantillon, les dépenses totales n’ont augmenté que de 11% en glissement annuel, entraînant un bond de 400 points de base des marges bénéficiaires d’exploitation. Au Gujarat Ambuja, les coûts ont baissé à 3 688 Rs la tonne, soit une baisse de 4% en glissement annuel en raison de la baisse des coûts des matériaux, de l’utilisation accrue de carburants alternatifs, d’une meilleure efficacité de la consommation d’énergie et de la logistique et d’un facteur de clinker inférieur.

Cependant, dans certaines entreprises, les marges bénéficiaires ont souffert en raison de la hausse des prix des matières premières. Les marges brutes consolidées de Marico se sont contractées de 520 pb en glissement annuel tandis que chez Hindustan Unilever, les marges se sont contractées de 117 pb en glissement annuel. Chez Maruti Suzuki, les bénéfices d’exploitation augmentent de 29% en glissement annuel mais auraient été plus forts sans l’augmentation des dépenses en matières premières.

TCS a publié une série de chiffres spectaculaires pour le trimestre de mars et a également annoncé un solide pipeline de transactions qui devrait permettre à la société d’annoncer une croissance de ses revenus de 15% au cours de l’exercice 22.

L’univers des entreprises étudiées est très restreint à seulement 139. De plus, ce sont quelques-unes des meilleures entreprises et la présence d’une demi-douzaine de sociétés de services logiciels a un impact important sur l’échantillon. Le bond de 50% en glissement annuel des bénéfices nets est quelque peu trompeur car les chiffres sont faussés par ceux de Reliance Industries qui a plus que doublé ses bénéfices déclarés.

