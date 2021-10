Saison effrayante de la Ligue des champions – The Ringer

Quelle semaine de Ligue des Champions ! Musa et Ryan commencent au Wanda, qui a vu un match épique se dérouler entre l’Atlético Madrid et Liverpool (04:26), et discutent de l’Ajax contre Dortmund, un match étrange entre le PSG et le RB Leipzig (18:56), et un résumé du reste de l’action de mardi (25:58). Après un rapide cri à Leicester City et Patson Daka (28:40), c’est parti pour un autre thriller à Old Trafford, où Manchester United a effectué un retour tardif pour battre Atalanta et prendre la tête du groupe, après avoir été en bas à la mi-temps, plus des victoires pour Villarreal, Bayern et Chelsea et un résumé du reste des matchs de mercredi (44:39).

Hôtes : Musa Okwonga et Ryan Hunn

Producteur : Ryan Hunn

Aide supplémentaire à la production : Isaiah Blakely

