Saison Ethereum? Les traders d’options ETH placent de gros paris pour juin

Le prix de l’Ethereum (ETH) continue de monter, atteignant 2000 dollars le 2 avril grâce à une forte dynamique technique suite à une annonce très médiatisée de Visa.

Comme Cointelegraph l’a précédemment rapporté le 29 mars, Visa permettra à ses partenaires d’utiliser l’USDC sur le réseau blockchain Ethereum pour régler les transactions.

Intérêt ouvert total à terme des ETH. Source: Bybt.com

Depuis lors, l’intérêt pour Ethereum sur les marchés des contrats à terme et des options connaît une hausse, le premier approchant les 7 milliards de dollars, le plus élevé en plus d’un mois.

Le marché des options pour Ethereum est particulièrement optimiste

Selon Cantering Clark, un trader et analyste de crypto-monnaie, le marché des options Ethereum montre de gros paris en juin.

Expiration des options Ethereum. Source: Cantering Clark

Le prix d’exercice avec l’intérêt ouvert le plus élevé est de 3 200 $. Bien que cela ne signifie pas nécessairement qu’il y a une forte probabilité que l’ETH atteigne 3 200 $, cela indique qu’il y a un intérêt significatif à ce niveau de prix. Le commerçant a déclaré:

« Est-ce le début de la saison $ ETH? Le marché des options fait de gros paris en juin. La grève de 3200 a une cible. »

Bien qu’il puisse y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les traders pourraient anticiper que l’ETH dépassera 3000 $ d’ici juin, l’un des principaux facteurs est la mise à niveau très attendue de l’EIP1559.

EIP1559 devrait entrer en ligne en juillet 2021, ce qui remanierait la structure tarifaire existante de la blockchain Ethereum.

En termes simples, la proposition brûle les frais payés en ETH plutôt que de payer les mineurs, ce qui, selon les partisans, devrait stabiliser les frais pour les transactions sur la blockchain Ethereum. Comme Cointelegraph l’a rapporté, le coût d’utilisation de la blockchain a augmenté de 77% au cours des derniers jours, en ligne avec une augmentation de 31% du prix de l’Ether.

EIP1559 brûle essentiellement une partie de l’ETH payé pour la transaction, ce qui devrait réduire l’offre en circulation d’ETH et donc exercer une pression à la hausse sur sa valeur.

Étant donné que de nombreuses options ciblant le prix d’exercice de juin expireraient juste avant la mise en œuvre de l’EIP1559, cela signifie que les traders s’attendent à un rallye avant la phase de mise en œuvre.

Des sorties massives d’ETH sont également repérées

Pendant ce temps, Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant, souligne qu’Ethereum a connu des sorties d’échanges massives ces derniers jours.

Coinbase netflow. Source: CryptoQuant

Plus tôt cette semaine, Ki a noté que 400000 ETH avaient quitté Coinbase, ce qui pourrait signaler un pic d’intérêt institutionnel pour l’ETH. Il a dit:

« 400k $ ETH sont sortis de Coinbase il y a quelques jours. Prédiction spéculative, les institutions achètent maintenant $ ETH. »

Les sorties signalent souvent une forte accumulation de la part des institutions et des particuliers fortunés, car lorsque les baleines achètent des crypto-monnaies sur une bourse, elles transfèrent généralement leurs avoirs vers des portefeuilles auto-hébergés.

Par conséquent, le point de vue est généralement optimiste pour Ethereum au cours des prochains mois, car des données positives en chaîne complètent un catalyseur fondamental puissant dans EIP1559.

En plus de cela, le nombre d’adresses actives continue d’augmenter, les réserves d’échange diminuant constamment, indiquant une activité croissante des utilisateurs et une demande d’ETH.

Glassnode a également signalé que le nombre d’adresses non nulles a atteint un nouveau sommet, ce qui suggère que l’activité des utilisateurs est à la hausse.

Nombre d’adresses Ethereum différent de zéro. Source: Glassnode

Les chercheurs de Glassnode ont déclaré: