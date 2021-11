Saison festive 2021 : l’industrie de l’agarbatti et de l’encens envisage un boom de Diwali

Bien qu’il s’agisse d’un produit à usage quotidien en Inde, il n’a pas été jugé essentiel par le gouvernement. (Déposer)

Par Goldy Nagdev

Sans aucun doute, les produits à base d’encens ont toujours été un élément essentiel de toutes les fonctions religieuses et des ménages en Inde. Les rituels du matin en Inde tiennent la barre supérieure, y compris la combustion de bâtons d’encens Chameli (Jasmin) ou Chandan (Bois de santal). En conséquence, l’Inde est devenue l’un des plus grands producteurs mondiaux d’agarbatti et de dhoop.

Au cours des dernières années, il y a eu une croissance de 10 à 11% de la demande d’agarbatti (bâtons d’encens) tandis que le dhoop a connu une croissance progressive mais peut augmenter à un taux de plus de 8% TCAC.

Programmes dirigés par le gouvernement pour l’autonomisation de l’industrie de l’encens

Le gouvernement s’est également manifesté pour soutenir cette industrie et a annoncé plusieurs programmes d’autonomisation. À son tour, le ministère des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) a ​​publié de nouvelles directives pour étendre la portée et le soutien des artisans et commerçants de l’industrie de l’encens en se concentrant sur la Mission nationale du bambou. La MPME a déployé tous ses efforts et ses plans pour accomplir le soutien et l’autonomisation par la formation et la fourniture de matières premières, ainsi que par le marketing et l’aide financière.

Comment la crise provoquée par Covid-19 a-t-elle eu un impact sur l’industrie de l’encens ?

Le déclenchement de la pandémie de coronavirus a également frappé l’industrie de l’encens comme toutes les autres industries du monde. Cela a conduit l’industrie de l’encens à connaître des contretemps à court terme dans sa demande et son offre globales.

Cela a entravé l’industrie de l’encens et a pénétré l’un des problèmes majeurs d’une chaîne d’approvisionnement et d’un système logistique brisés. Une autre pierre d’achoppement est l’obtention et l’approvisionnement de matières premières de haute qualité. Cela est récemment devenu une énorme source d’inquiétude mettant en péril les moyens de subsistance de cinq familles lakh si des matières premières de haute qualité ne sont pas disponibles à temps.

Bien qu’il s’agisse d’un produit à usage quotidien en Inde, il n’a pas été jugé essentiel par le gouvernement. Par conséquent, toutes les installations de fabrication ont dû être fermées conformément aux mesures de confinement locales. Il y avait des problèmes de logistique. La pénurie de matières premières a aggravé le problème. Les petites unités ont également souffert des retards de paiement et d’un manque de liquidités sur le marché.

Le début de la saison des fêtes pour, espérons-le, augmenter la demande et l’offre de produits à base d’encens

Alors que le monde rouvre et que tout revient sur la bonne voie, l’industrie de l’encens semble également se remettre du choc initial. Les contretemps à court terme vécus par cette industrie n’ont pas mis fin à sa croissance trop longtemps, grâce à la saison des fêtes à venir.

C’est une forte conviction que la consommation de produits d’encens par les Indiens pendant les festivals consécutifs à partir de la mousson jusqu’à Diwali augmentera de 30% à 40%. C’est le moment des célébrations et des prières dans tout le pays. Il y a une anticipation que la demande restera stable tout au long de la saison des vacances. À leur tour, les travailleurs et les commerçants d’encens se maintiendront constants pour répondre aux contraintes de la demande et de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, ce sera le défi le plus difficile. Mais les commerçants et artisans adoptent un comportement optimiste pour résoudre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement. Comme les restrictions ont été assouplies et que les matières premières seront disponibles en temps voulu.

Conclusion

Avec le sevrage de l’impact du coronavirus avec le début de la saison des fêtes, l’industrie de l’encens a beaucoup de retard à rattraper. La demande accrue pendant la saison des fêtes contribuera comme catalyseur. Le fait que les festivals soient alignés à intervalles fréquents d’août à mars donne encore une opportunité. Il existe de nombreux autres parfums fantaisie ou à la mode comme le camphre, la cannelle, l’ananas, la cerise-rose et d’autres parfums innovants qui sont très demandés dans le monde entier.

(L’auteur est le directeur général de Hari Darshan Sevashram Pvt. Ltd. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

