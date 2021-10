Saison Kharif 2021: Alors que les stocks de la FCI s’accumulent, le Centre prune les achats de paddy au MSP

Il a également réduit l’objectif d’approvisionnement pour l’année en cours à 50 millions de tonnes.

Par Prabhudatta Mishra

Étant donné que l’augmentation des achats de paddy au cours de la campagne de commercialisation des récoltes 2020-21 (octobre-septembre) à la suite de l’agitation des agriculteurs a porté les stocks de céréales auprès de la Food Corporation of India (FCI) à un niveau ingérable, le Centre prévoit de réglementer les achats des agriculteurs au MSP au cours de l’année en cours.

Il a également réduit l’objectif d’approvisionnement pour l’année en cours à 50 millions de tonnes, contre des achats réels de près de 60 millions de tonnes l’année dernière, ce qui était un niveau record et près de la moitié de la production totale de céréales de l’année.

Cela peut cependant mettre en colère les agriculteurs, en particulier ceux du Pendjab et de l’Haryana, qui ont traditionnellement été les plus grands bénéficiaires de la politique d’approvisionnement à durée indéterminée.

Selon des sources, alors que les arrivées de récoltes kharif ont commencé, le Centre a demandé aux États de plafonner les achats de paddy en 2021-2022, en restreignant les achats auprès des agriculteurs en fonction de leurs registres fonciers et de leurs rendements moyens. En conséquence, le Pendjab et l’Haryana ont décidé d’acheter du paddy au taux de 25 quintaux par acre. Les organisations d’agriculteurs ont déjà soulevé des objections en disant qu’il ne devrait pas y avoir de tel plafond car le rendement varie d’un district à l’autre. Une partie des agriculteurs a même vu un rendement de plus de 30 quintaux par acre, soulignent-ils.

Au cours de la campagne de commercialisation de la récolte 2020-21, l’approvisionnement en paddy au MSP représentait 49,3 % de la production annuelle de la récolte ; en 2019-20, les achats étaient de 43,7% et en 2018-19, de 38,1%. En fait, les achats MSP de paddy signalés au Telangana et au Pendjab en 2020-21 étaient encore plus élevés que les productions annuelles enregistrées des États respectifs, ce qui implique le recyclage des céréales et peut-être que les agriculteurs des États voisins vendent également leurs récoltes dans les centres d’approvisionnement de ces états.

La source a ajouté que de nombreux États comme le Chhattisgarh, l’Andhra Pradesh et le Telangana ont reçu l’ordre du Centre de ne pas transférer de riz étuvé cette année, car le pool central en a suffisamment pour répondre à la demande pour les 3-4 prochaines années. Le paddy acheté par les États et leurs agences est autorisé à être transformé par eux avant d’être remis à la FCI sous forme de riz. Le Centre souhaite réduire ses dépenses car le coût de transformation du riz étuvé est plus élevé.

Selon les estimations d’observateurs avertis, les stocks de riz de FCI oscillent désormais autour de 36 millions de tonnes, un record historique, contre 27,8 millions de tonnes à la même période l’an dernier. Ceci est par rapport au niveau tampon de 10,25 millions de tonnes. Les stocks n’étaient que de 15,9 millions de tonnes en octobre 2016.

Les stocks de riz de la FCI au 1er octobre étaient encore plus élevés que le prélèvement total de riz (35,2 MT) du pool central dans le cadre de tous les programmes réguliers tels que la NFSA, le repas de midi et la vente au marché libre au cours de l’exercice 21.

Le Centre a annulé samedi sa décision de différer l’approvisionnement de 10 jours au Pendjab et dans l’Haryana après les protestations des agriculteurs. Quelques heures avant le début de l’achat de paddy à partir du 1er octobre, le ministère de l’Alimentation avait publié une circulaire pour le commencer à partir du 11 octobre en raison de la forte teneur en humidité du grain en raison des pluies tardives de septembre.

Le coût de possession (manutention, stockage et intérêts) du riz de FCI représente environ 19 % du coût économique du grain (4 293,79/quintal pour 2021-2022) et gonfle la facture des subventions alimentaires. Le Centre envisageait de privatiser la gestion des stocks alimentaires pour combler le déficit de la capacité publique indienne de stockage des céréales vivrières et réduire les frais de port de FCI. Cependant, le plan n’a pas pu décoller en raison du débordement des greniers à proximité des capacités d’entreposage de l’agence.

Dans le cadre d’un plan initié précédemment par Niti Aayog, les revenus générés par la location des entrepôts couverts de FCI à des acteurs privés devaient être utilisés par l’agence pour créer une infrastructure d’entreposage entièrement nouvelle. L’idée était que les acteurs privés, sélectionnés sur appel d’offres, perçoivent des honoraires pour la réalisation des opérations de stockage et de maintenance.

La Commission des coûts et des prix agricoles (CACP) a souligné que le gouvernement est devenu le plus gros acheteur de céréales vivrières et a chassé le secteur privé du marché après une augmentation de la production. « La Commission réitère donc sa recommandation précédente selon laquelle le gouvernement devrait revoir la politique d’approvisionnement à durée indéterminée pour le riz et le blé et prendre une décision d’autres agriculteurs », a déclaré l’ACCP dans son rapport pour la saison Kharif 2021-22.

« C’est une décision très difficile, politiquement et économiquement, lorsque les agriculteurs demandent la garantie légale de la MSP. Le gouvernement a présenté l’approvisionnement élevé comme une réussite alors qu’il s’agit d’un handicap en termes de finances du pays », a déclaré l’expert en politique alimentaire Vijay Sardana. Mais étant donné les contraintes budgétaires et les difficultés à disposer des stocks excédentaires, il doit y avoir une décision dans les prochaines années pour gérer l’ingérable, a déclaré Sardana.

Le transfert des dettes au titre du prêt NSSF pour FCI vers le budget (pour l’exercice 22) visait à réduire le coût économique des céréales et les dépenses réelles de subventions alimentaires, car FCI économisera les intérêts qu’elle paie sur ses emprunts auprès des banques et de la NSSF. .

Pour FY22, la subvention alimentaire a été estimée à Rs 2,42 lakh crore tandis que l’estimation révisée de FY21 a été augmentée à Rs 4,23 lakh crore de Rs 1,16 lakh crore (BE). Avec la poursuite de la distribution gratuite de céréales alimentaires dans le cadre du Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) pendant sept mois (mai-novembre) au cours de l’exercice en cours, entraînant une dépense estimée à environ Rs 94 000 crore, les dépenses de subventions devraient encore augmenter. .