Saison WNBA 2021: 12 nouveaux joueurs à regarder

L’intersaison de la WNBA 2021 a poursuivi la frénésie des transactions de l’année précédente, prouvant que le mouvement offert par le pic de plafond de 2020 ne serait pas une valeur aberrante. Au total, neuf All-Stars de la WNBA ont changé d’équipe via le commerce ou une agence libre avant le début de cette saison, et cela n’inclut même pas le joueur le plus amélioré de la saison dernière, Betnijah Laney, l’éternelle honorée de la défense Alysha Clark, ou deux All-Stars qui ont déménagé. à l’intersaison 2020, mais n’ont pas encore de vêtements pour leurs nouvelles équipes.

Les 12 équipes de la ligue vont être un peu différentes cette année – et pas seulement à cause de leurs superbes nouveaux uniformes. Voici un aperçu des noms les plus impressionnants pour emmener leurs talents ailleurs pendant l’intersaison et quels nouveaux arrivants nous prévoyons avoir le plus grand impact sur leurs nouvelles équipes cette année à venir.

Aari McDonald, G, rêve d’Atlanta



Chaque année, il y a un joueur universitaire qui organise un tournoi NCAA, élève son stock de repêchage et capture les yeux et le cœur de presque tous les fans de basketball en cours de route. Ce joueur cette année était le gardien de l’Arizona Aari McDonald. McDonald a ébloui en mars avec une capacité absurde à faire des tirs difficiles, et il était presque impossible de la quitter des yeux lorsqu’elle était sur le terrain. Cela l’a aidée à se hisser au repêchage, où elle s’est classée n ° 3 au classement général.

Maintenant, elle se dirige vers une équipe taillée sur mesure pour elle: le Dream, qui arbore déjà une zone arrière de Chennedy Carter et Courtney Williams. Carter et Williams sont taillés dans le même moule que McDonald: des gardes courts au talent alléchant qui produisent des reflets sans fin, avec un flair et une personnalité à la hauteur. McDonald peut apprendre des deux, et la regarder sur le terrain avec l’un ou l’autre ou les deux sera une télévision à ne pas manquer.

Candace Parker, F, Chicago Sky

Parker a choqué le monde et a bouleversé le paysage de la WNBA cette intersaison lorsqu’elle a quitté les lumières vives de Los Angeles, et la seule équipe qu’elle avait connue au cours de son illustre carrière de 13 ans. La double MVP a choisi de rejoindre l’équipe de sa ville natale, et comment elle y parvient est le récit le plus fascinant de la saison.

Avec une formation entièrement empilée, personne ne peut nier que le Sky a le talent sur papier pour être la dernière équipe debout. L’expérience de Parker, sa réputation défensive (elle était la joueuse défensive de l’année 2020) et son génie offensif pourraient propulser Chicago vers de nouveaux sommets; mais certains se demandent comment l’ajustement, à la fois sur et hors du terrain, fonctionnera avec une équipe de Sky qui a eu un hoquet inhabituel au cours des dernières années.

Jonquel Jones, C, Connecticut Sun

C’est tricher un peu de lister Jones comme une «nouvelle venue» alors qu’elle a passé la totalité de sa carrière dans le Connecticut. Mais le Sun a connu une intersaison calme et Jones a choisi de ne pas participer à la saison 2020 de Wubble, nous ne l’avons donc pas vue depuis deux ans. Le Sun a fait l’un des plus gros mouvements de la ligue l’année dernière en acquérant le très polyvalent DeWanna Bonner, et maintenant les fans pourront enfin voir comment fonctionne le jumelage.

Jones est une force absolue au milieu, et regarder comment Curt Miller utilise ses deux joueurs de franchise sera l’un des scénarios les plus intrigants de cette saison. Si Jones est à son meilleur après un an d’absence de la ligue, cela pourrait être une saison spectaculaire pour elle et le Sun.

Charli Collier, C, ailes de Dallas

Deux autres équipes ont décidé qu’elles ne voulaient pas le choix n ° 1 du repêchage de cette année avant que les Wings ne se précipitent et ne trouvent leur centre du futur à Charli Collier, qui se trouve être un produit local du Texas. Collier est le prototype d’un grand moderne avec la capacité d’étirer les défenses tout en protégeant la peinture. Même sans repêchage pour l’ajustement, les Wings ont trouvé un joueur parfait pour compléter les prouesses de score d’Arike Ogunbowale en zone arrière et la polyvalence de Satou Sabally sur l’aile. Dallas a toutes les pièces pour construire une centrale électrique à l’avenir, mais il sera intéressant de voir à quel point Collier est prêt dès le premier jour, avec une jeune équipe et un nouvel entraîneur-chef.

Kysre Gondrezick, G, fièvre de l’Indiana

Lorsque la Fever a sélectionné Gondrezick avec le quatrième choix du repêchage de la WNBA 2021, il y avait beaucoup de discussions sur ce que Indiana avait fait. Une équipe qui n’avait pas participé aux séries éliminatoires depuis 2016 utilisait son choix de loterie sur un joueur qui devait participer au deuxième tour au mieux, et potentiellement plus tard.

Un mois plus tard, Gondrezick est devenue un chouchou du marketing et un futur visage d’Adidas Basketball, mais il est temps pour elle de montrer pourquoi la fièvre était si élevée sur elle en tant que perspective de basket-ball. Indiana a perdu son troisième meilleur buteur à l’intersaison à Candice Dupree, alors l’opportunité est là pour Gondrezick d’intervenir aux côtés des Mitchells (Kelsey et Tiffany) et de prouver que ses 19,5 points par match dans le Big 12 peuvent se traduire par le W.

Chelsea Gray, G, Las Vegas Aces

Parker n’était pas la seule star à quitter Tinseltown cette année à la recherche d’une meilleure situation de basket-ball. Gray, qui a remporté un titre et s’est transformé en trois fois All-Star à Los Angeles, a choisi de gravir les échelons et de rejoindre une équipe empilée de Vegas.

Gray s’adapte à tout ce que représentent les Aces: elle est dure, une défenseuse tenace sur le ballon et peut marquer ou préparer ses coéquipiers. Une chose à surveiller est son pourcentage de trois points: après avoir culminé à 48,2% en 2017, il a baissé régulièrement ces trois dernières années, passant à 39,2%, 38,2% et enfin 30,5% il y a un an. Les Aces sont une équipe connue pour ne pas tirer à trois, mais si Gray peut les prendre et les faire, cela pourrait ajouter un élément indispensable à l’attaque de Bill Laimbeer.

Kristi Toliver, G, Los Angeles Sparks

La place de Gray à Los Angeles est Kristi Toliver, une joueuse qui se qualifie en tant que nouvelle venue, même si elle n’est pas du tout nouvelle dans l’équipe. Toliver a passé sept saisons avec les Sparks de 2010 à 2016, formant une équipe All-Star et remportant un championnat. Elle est revenue à Los Angeles il y a un an, mais a choisi de ne pas participer à la saison 2020. Maintenant, elle fait son retour tant attendu, et le fait avec une équipe des Sparks qui a l’air très différente de celle pour laquelle elle s’est initialement inscrite pour jouer.

Comme nous n’avons pas vu Toliver depuis deux ans, il est facile d’oublier à quel point elle est dynamique d’une joueuse offensive. En 2019, elle a récolté en moyenne 13,0 points et 6,0 passes décisives par match, tout en tirant 49,4% depuis le terrain et 36,0% en profondeur en tant que principal manieur de balle d’une équipe Mystics vainqueur du championnat. Les Sparks prévoient de jouer plus petit et plus vite cette année, et si Toliver est en forme, l’offensive pourrait fredonner.

Kayla McBride, F., Lynx du Minnesota

Il est difficile de trouver un joueur qui convient mieux à une équipe de Cheryl Reeve que McBride. C’est une aile offensivement diversifiée, avec la capacité de couper, couper et tirer à distance, où elle a réalisé 36,7% des tirs au cours de ses sept ans de carrière. Pourtant, bien que ses capacités offensives l’aient aidée à faire trois apparitions au All-Star, elle est également à l’aise de jouer son rôle et de ne pas être l’option de choix, comme en témoigne son efficacité en 2019 tout en jouant un rôle de buteur tertiaire derrière A’ja. Wilson et Liz Cambage sur les Aces. Elle est également une joueuse défensive solide qui peut garder plusieurs positions et prend rarement la mauvaise décision.

Il y a fort à parier que McBride aura fière allure sur le Lynx et qu’elle bénéficiera de jouer aux côtés de Napheesa Collier, Sylvia Fowles, Aerial Powers et Crystal Dangerfield à peu près autant qu’ils bénéficieront de jouer à ses côtés.

Natasha Howard, F, New York Liberty

Le Liberty a sans doute eu la plus grande infusion de talents de toutes les équipes de la ligue cette intersaison, attirant la joueuse la plus améliorée de l’année dernière et faisant revenir Sabrina Ionescu après une blessure à la cheville qui a limité sa saison recrue à trois matchs. Mais l’ajout le plus percutant pourrait être Natasha Howard. Le triple champion a volontairement joué un rôle secondaire (voire tertiaire) dans les équipes de championnat, mais a également montré sa capacité à dominer des deux côtés du terrain lorsque l’occasion se présente.

Howard est une menace défensive qui peut nettoyer les files de rangers que le plan Liberty utilise. Elle n’est pas vraiment une menace post-up, mais elle peut attirer les défenseurs dans la voie en courant sur le bord et espacer le sol comme une remorque pendant la pause. Le jeu de centre de New York a été sombre, mais Howard donne à l’équipe un véritable All-Star désireux de prouver qu’elle est plus qu’une simple joueuse de système.

Infirmière Kia, F, Phoenix Mercury

Le Mercury avait une construction de liste étrange l’année dernière qui était lourde de gardes et de grands, ce qui se traduisait par des files d’attente ultra-petites qui manquaient également d’espacement. Kia Nurse arrive à Phoenix pour aider à combler cette lacune, une aile de 6’0 un an retirée d’une campagne All-Star. Il convient de se rappeler que Nurse a eu une saison de tournage horrible dans la bulle de 2020; cependant, elle a joué toute l’année avec une blessure à la cheville subie lors de la première journée avec une équipe de Liberty qui avait la deuxième cote offensive la plus basse des 20 dernières années. Jouer avec Diana Taurasi et Skylar Diggins-Smith donnera un look plus propre à l’infirmière, et sa carrière de 86,9% de tir franc suggère qu’elle en profitera pour une bonne partie de ceux-ci.

Katie Lou Samuelson, F, tempête de Seattle

Samuelson n’a pas encore trouvé sa place dans la WNBA après avoir passé un an à Chicago et à Dallas, mais la tempête compte sur cette saison décisive. La performance de Samuelson à l’étranger cette année suggère qu’elle est prête à relever le défi. Elle a fait partie de la première équipe de l’EuroLeague, avec une moyenne de 15,5 points et 5,1 rebonds par match alors qu’elle menait Perfumerias Avenida à la finale de l’EuroLeague. Seattle a besoin d’un peu de tir et de longueur sur l’aile après avoir perdu Alysha Clark pendant l’intersaison, et c’est le rôle que Samuelson est né pour remplir. Peut-être que retrouver son ancienne coéquipière de l’UConn, Breanna Stewart, peut à nouveau faire ressortir le meilleur de l’attaquant de troisième année.

Tina Charles, F, Mystiques de Washington

Les Mystics ont amené Charles à être un joueur complémentaire pour les champions en titre en 2020. Maintenant, Charles devra assumer un rôle offensif beaucoup plus important en l’absence d’Emma Meesseman et Alysha Clark tandis qu’Elene Delle Donne se remet d’une blessure au dos. LaToya Sanders a également rejoint le banc en tant qu’entraîneur adjoint, donnant à Charles plus de minutes pour s’imprégner.

Heureusement, l’ancien MVP n’est pas étranger à porter un lourd fardeau. Les attaques de peinture de Charles seront plus faciles qu’à l’époque de Liberty en raison de l’espacement abondant fourni par les joueurs du périmètre Mystics. Il y a aussi un solide écosystème défensif à Washington, dirigé par une solide zone arrière défensive de Natasha Cloud et Ariel Atkins, donc Charles n’aura pas à éteindre beaucoup d’incendies. Nous n’avons pas vu Tina Charles de niveau MVP depuis quelques années, mais les conditions sont réunies pour qu’elle rappelle à la ligue qu’elle est l’un de ses centres prééminents.